Rufus : la mise à jour du célèbre logiciel Windows apporte une nouveauté clé

Rufus, l’incontournable logiciel Windows de création de clé USB bootable, vient de publier une nouvelle mise à jour pour sa version bêta 4.10. Elle apporte son lot de nouveautés et d’améliorations et, entre autres, confirme la compatibilité avec l’ISO de Windows 11 25H2.

Pour installer un système d’exploitation sur son PC, recourir à une clé USB ou un DVD de démarrage (si votre machine dispose toujours d’un lecteur) s’avère indispensable. S’il existe plusieurs solutions pour installer Windows, la meilleure est probablement de passer par Rufus, l’incontournable logiciel Windows de création de clés USB bootables.

L’an dernier, la version 4.5 de Rufus débarquait avec une optimisation des clés d’installation de Windows et de Linux, la prise en charge par défaut du formatage UEFI:NTFS, ou encore la correction de plusieurs bugs de vulnérabilités. La mise à jour de la version bêta 4.10 de Rufus apporte également son lot de nouveautés, qui méritent notre attention.

Rufus confirme la compatibilité avec l’ISO de Windows 11 25H2

Cette mise à jour introduit la prise en charge de la création de supports compatibles avec Windows CA 2023. Pour cela, un ISO Windows 11 25H2 est indispensable. Selon nos confrères de Neowin, cette nouveauté s’annonce utile pour les utilisateurs qui préparent des supports de déploiement en réponse aux nouvelles exigences de conformité récemment annoncées par Microsoft.

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais enregistrer un lecteur existant directement en fichier ISO. Cette nouveauté, qui s’applique uniquement au format UDF (Universal Disk Format), permet aux utilisateurs de conserver la structure exacte d’un disque bootable sans avoir à utiliser des outils tiers d’imagerie.

Autre nouveauté : la prise en charge du mode sombre, qui répond aux nouvelles habitudes des utilisateurs et confère à l’interface et à l’expérience utilisateur une meilleure cohérence. La mise à jour améliore également les rapports d’erreurs pendant l’enregistrement vers les formats VHD (Virtual Hard Disk) et VHDX (Virtual Hard Disk Extended).

Trois bugs ont également été corrigés :

La situation où aucun système de fichiers ne pouvait être sélectionné en mode ISO,

Le plantage qui survenait pendant le traitement d’ISO Windows avec des chemins de fichiers très longs,

Le signalement de mise à jour UEFI DBX dans certains fuseaux horaires, même lorsqu’il n’y en avait pas.

Vous pouvez télécharger la dernière version bêta 4.10 de Rufus sur son dépôt officiel GitHub.