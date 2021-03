Windows 10 : 9,1% des PC ont une version obsolète

La spécialiste de l'analytics AdDuplex publie des chiffres actualisés sur les parts de marché de Windows 10. D'un mois sur l'autre, la part de marché de Windows 10 20H2 la plus récente progresse de 10% portant à 30% le parc des machines sous cette version. On apprend également que les versions antérieures à la 1909, désormais obsolètes, représentent encore 9,1 % du parc.

Vous le savez, Microsoft arrête régulièrement de prendre en charge les builds de Windows 10 qu'il considère obsolètes. Concrètement les machines concernées ne bénéficient alors plus de mises à jour de sécurité jusqu'à ce que l'utilisateur passe à une version prise en charge. Actuellement la version la plus ancienne encore prise en charge est la build 1909 lancée il y a maintenant plus deux ans. Microsoft recommande de passer à la version 20H2 la plus récente au plus vite quelle que soit votre build.

Mais la progression est lente, notamment parce que Microsoft a enchaîné les mises à jour causant des problèmes graves sur certaines machines et a suspendu leur déploiement. Depuis, la plupart des restrictions ont été levées, mais un bug fait que la build 20H2 n'apparaît pas toujours dans Windows Update. Pour remédier à cela, Microsoft a lancé un outil qui force le système à lancer la mise à jour 20H2. Cela explique en tout cas la lente progression de cette version et le fait que de nombreux utilisateurs sont encore sous une version de Windows 10 obsolète.

Ainsi selon les chiffres de AdDuplex, 9,1% des machines tournent encore sous une version de Windows 10 antérieure à la build 1909. A l'inverse, d'un mois sur l'autre, le nombre de machines sous la build 20H2 a progressé de 10% pour s'établir à 29,9 % soit un tiers du parc. Le gros des machines (42,1%) est sous la version 2004 lancée il y a un an suivi de la version 1909 à 18,4%. On note d'ailleurs que Windows Update passe automatiquement les machines sous 1909 à la version 2004 lorsque c'est possible.

Si vous êtes encore sous une version obsolète de Windows, nous vous recommandons de télécharger l'Assistant de mise à jour de Microsoft. Nous expliquons dans cet article dédiée à la version de Windows 10 20H2 exactement comment faire.