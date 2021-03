Windows 10 21H1 : quelles nouveautés arrivent dans la prochaine mise à jour

Microsoft s'apprête à lancer la mise à jour 21H1 de Windows 10. Cette mise à jour semble moins ambitieuse que les mises à jour lancées au premier trimestre les années précédentes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette future mise à jour.

Microsoft se prépare à pousser une nouvelle mise à jour de Windows 10, la traditionnelle mise à jour “H1” de l'année 2021. Les années précédentes, cette mise à jour était truffée de nouvelles fonctionnalités. Or, cette année, à en croire Microsoft et la version de la mise à jour que peuvent d'ores et déjà tester les Insiders, on est plus sur une mise à jour incrémentale à l'image de la mise à jour de Windows 10 20H2 qu'une vraie mise à jour majeure. Microsoft explique en effet que Windows 21H1 consiste en “un nombre restreint de fonctionnalités […] délivrées via une technologie de maintenance semblable au processus de mise à jour mensuel et à la manière dont la mise à jour 20H2 a été délivrée”

Autrement dit, si votre PC est à jour et tourne sous la build 2004 ou 20H2 cette mise à jour sera relativement mineure et sera délivrée via ce que Microsoft appelle Enablement Package – pour une installation de tout au plus deux à trois minutes. Si vous êtes sur une version antérieure, par exemple Windows 10 build 1909, la mise à jour sera plus complète et prendra donc plus de temps. Au passage, si vous ne connaissez pas encore vote numéro de build, rendez-vous simplement dans les Paramètres > Système > Informations système et consultez ce qui s'affiche dans la partie droite de la fenêtre.

Windows 10 21H1 : voici les nouveautés de la mise à jour

Comme on vous le disait, les nouvelles fonctionnalités “grand public” ne seront pas très nombreuses dans Windows 10 21H1. Il y en a quand même un certain nombre, même si leur utilité n'apparaitra sans doute pas toujours comme une évidence pour tout le monde.

Du nouveau dans Windows Hello

Windows Hello est le système intégré de Windows 10 pour l'authentification biométrique. Windows Hello prend notamment en charge depuis des années l'authentification par reconnaissance faciale – avec certains constructeurs qui proposent un dispositif sécurisé infrarouge intégré juste à côté de la webcam inspiré par le Kinect.

Grâce à la prochaine mise à jour, il devient possible d'utiliser un deuxième système de reconnaissance faciale sécurisée dans le cadre de Windows Hello. Cela devrait être particulièrement utile, par exemple, si vous utilisez un écran externe doté d'un dispositif Windows Hello compatible. Vous pourrez désormais définir le dispositif intégré à cet écran comme mode d'authentification biométrique Windows Hello par défaut.

Windows Defender Application Guard corrige quelques bugs agaçants

Des problèmes de ralentissement étaient constatés lors du lancement de Microsoft Office. Il y avait également des problèmes de performances lors de la copie de fichiers de plus de 400 Mo via l'outil Robocopy de l'invite de commandes. Enfin Microsoft a corrigé un problème qui provoquait une consommation de mémoire excessive lors que WDAG était inactif en tâche de fond. Ces problèmes devraient donc disparaître avec la prochaine mise à jour incrémentale de Windows 10.

Prise en charge de Microsoft Edge (Chromium) en mode kiosque

Vous avez déjà essayé de lancer le nouveau navigateur Edge en mode kiosque ? Si cela ne fonctionne pas, et débouche sur l'apparition d'un écran bleu, la prochaine mise à jour devrait améliorer la situation. En effet, Microsoft a ajouté la prise en charge de Microsoft Edge en mode kiosque en septembre 2020, mais cette mise à jour n'a pas encore atteint l'ensemble du parc de PC. Grâce à la mise à jour 21H1, cette prise en charge atteindra un plus grand nombre de machines.

Administration des parcs de machines et amélioration des performances pour la gestion à distance

Comme nombre d'améliorations dans cette version cette nouveauté bénéficiera surtout aux administrateurs système. Les performances de configuration à distance s'améliorent, notamment la propagation de nouvelles règles et comptes utilisateurs. Windows peaufine également la partie cloud de la gestion à distance là encore pour délivrer de meilleures performances.

La mise à jour de Windows 10 21H1 devrait suivre le calendrier habituel pour les mises à jour bi-annuelles de Windows 10. Windows 21H1 est d'ores et déjà disponibles pour les membres du programme Insider. Si aucun problème n'est découvert, la mise à jour aura droit à une version Preview avant que Microsoft ne commence à pousser la version publique de façon très progressive via Windows Update.

Du coup à quelle date pouvez-vous espérer recevoir Windows 21H1 si vous n'êtes pas membre du programme Insider ? Donner une date exacte est quasiment impossible, car il est justement fréquent que Microsoft rencontre des problèmes avec le déploiement de ses mises à jour de Windows. On peut néanmoins relever que le déploiement de la mise à jour 20H1 l'année dernière a eu lieu dans le courant du mois de mai.

Bien sûr, si votre build de Windows 10 n'est pas encore en fin de support, vous pourrez encore pendant quelque temps vous passer de l'installer. Mais cette installation deviendra forcément obligatoire pour bénéficier des derniers patchs de sécurité au bout d'un certain temps.

La mise à jour Windows 10 21H2 sera la vraie prochaine mise à jour majeure

Vous attendiez une vraie mise à jour majeure de Windows 10 ? Vous serez sans doute servis dans la seconde partie de l'année 2021. Microsoft doit en effet commencer à déployer la build 21H2 “Sun Valley” qui, pour le coup, ressemble davantage aux “H1” des années précédentes.

La grosse nouveauté de cette mise à jour c'est l'interface de Windows qui vit une cure de jouvence bienvenue. Ce refresh comprend des boutons, fenêtres et boîtes de dialogue plus arrondies, des interfaces plus modernes et unifiées que l'on passe du menu Démarrer, à l'Explorateur du Fichier, ou à une boîte de dialogue lors de la copie de fichiers.

Il serait difficile de lister tous les changements design qui seront très profond sur cette mise à jour. Il y a également l'arrivée d'un mode sombre plus unifié et des animations plus fluides. Vous risquez de ne pas reconnaître votre PC !

Cette mise à jour ne sera néanmoins pas un simple nouveau “skin”. On sait déjà qu'il y aura également de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, un nouvel outil de gestion avancée de la batterie comme dans macOS, une meilleure intégration du nouveau Edge aux espaces de travail.

Il y aura également un nouveau Dashboard, une une meilleure prise en charge des gestuelles pour les tablettes et les PC convertibles. Evidemment on devrait en savoir davantage dans les prochains mois sur la totalité des apports de cette mise à jour. Son lancement pourrait advenir en octobre 2021 si des problèmes ne sont pas découverts entre-temps.