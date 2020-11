Windows 10 : la mise à jour 1909 va devenir obligatoire, que vous le vouliez ou non

Le 8 décembre prochain, Microsoft va forcer la mise à jour de Windows 10. Lancée en mai 2019, la version 1903 ne sera bientôt plus supportée, les utilisateurs devront donc passer à la version 1909. Retardée à cause du coronavirus, cette mise à jour obligatoire survient quelques temps après le lancement de la version 20H2, qui pourrait être plus intéressante à installer.

Comme à son habitude, Microsoft est sur le point de déployer une mise à jour automatique de Windows 10 qu'il sera impossible de contourner. En attendant la refonte complète de l'interface en 2021, les utilisateurs de la version 1903 du système d'exploitation n'auront d'autres choix que de passer à la version 1909. Date butoire : le 8 décembre 2020.

Apparue en mai 2019, la version 1903 arrive ainsi en fin de support, ce qui pousse la firme à forcer la mise à niveau. Celle-ci a d'ores et déjà commencé à informer ses utilisateurs de la procédure, qui devrait s'opérer par vagues dans les semaines à venir. Si le système ne rencontre pas d'erreur de compatibilité, il devrait passer à la version de mai 2020, la 1909 donc. Dans le cas contraire, il installera la version de novembre 2019, supportée jusqu'en mai 2021.

La mise à jour obligatoire de Windows 10 retardée à cause du coronavirus

Généralement, les versions de Windows 10 ne sont plus supportées 6 mois après leur déploiement. La mise à jour automatique vers 1909 auront donc dû avoir lieu dans les alentours de décembre 2019, mais il se pourrait que la pandémie de Covid-19 ait forcé Microsoft à revoir son planning. Ce retard n'a certainement pas posé problème aux 20% des utilisateurs de Windows 10 toujours sur la version 1903, d'autant que les dernières mises à jour ont entraîné des écrans bleus et des redémarrages aléatoires.

Il existe néanmoins deux méthodes pour passer cette version. Si vous utilisez Windows 10 Pro, vous avez la possibilité de contourner la mise à jour en allant dans Panneau de configuration > Outils d'administration > Modifier la stratégie de groupe. Si votre ordinateur tourne sur Windows 10 Home, vous avez la possibilité de passer directement à la mise à jour d'octobre 2020, la 20H2. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour et sécurité, puis recherchez la mise à jour sous l'onglet Windows Update. Il ne vous restera plus qu'à la télécharger et à l'installer, vous évitant ainsi deux mises à niveau forcées consécutives.

