Windows 10 : la mise à jour d’octobre 2020 (20H2) est prête, téléchargez-la en avant-première

La mise à jour de Windows 10 d'octobre 2020 est déjà là. Si vous souhaitez la télécharger avant tout le monde, voici comment vous y prendre.

Microsoft vient d'annoncer que la build 19042.508 (KB4571756) de Windows 10, et à destination des utilisateurs du programme Windows Insider, correspond en réalité à la mise à jour d'octobre 2020 qui sera prochainement diffusée auprès du grand public et des entreprises. Diffusée pour le moment via le canal Release Preview, cette nouvelle édition de Windows 10 apporte quelques nouveautés pertinentes, à commencer par un menu Démarrer relooké et dont nous parlons depuis des mois déjà.

Windows 10 20H2 : le point sur les nouveautés

Officiellement intitulée October 2020 Update, la version 20H2 de Windows 10 est déjà disponible. Si officiellement la build 19042.508 représente surtout une mise à jour de sécurité, il s'agit en fait de l'une des deux plus importantes mises à jour de Windows 10 pour cette année. Certes, la mise à jour de mai dernier reste la plus conséquente des deux, mais la 20H2 offre tout de même quelques nouveautés intéressantes. Le menu Démarrer subit un petit lifting (les icônes ne s'affichent plus sur une tuile colorée).

On le sait depuis un petit moment déjà, le module des Paramètres est destiné à remplacer le Panneau de configuration (pour le grand public, tout du moins). Plutôt que de choisir ce dernier, de plus en plus d'outils de réglages font appel au module des Paramètres, comme le prouve cette nouvelle édition de Windows 10.

Si de nombreux correctifs sont également de mise, Microsoft promet également avec cette nouvelle build une mise à jour plus simple et plus rapide à télécharger. Si vous avez déjà installé la mise à jour de mai 2020, le téléchargement devrait prendre moins de 400 Mo.

Comment télécharger Windows 10 October Update (20H2) en avant-première

Bien que la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 ne sortira pas avant octobre prochain, il est d'ores et déjà possible de la télécharger en avant-première. Mais avant toute chose, rappelons que cette nouvelle version de Windows 10 n'est pas complètement finalisée. Microsoft peut toujours y apporter encore quelques modifications d'ici octobre, mais le fait qu'elle soit diffusée sur le canal Release Preview indique que si corrections il y a, celles-ci devraient être mineures.

En outre, cette édition est théoriquement plus stable que les versions diffusées via le canal Dev. Nous l'avons installée sur 4 postes de la rédaction et n'avons constaté pas constaté le moindre problème. En revanche, si vous voulez éviter le moindre souci sur votre machine quotidienne de travail, mieux vaut peut-être l'installer sur une seconde partition de votre ordinateur, ou sur un PC que vous n'utilisez occasionnellement. Rassurez-vous, la mise à jour d'octobre finalisée ne devrait pas tarder, de toute façon.

Si vous faites déjà partie du programme Windows Insider, vous n'avez pas grand-chose à part vous assurer que vous avez bien sélectionné le Canal Release Preview. Pour cela, procédez de la manière suivante :

Pressez les touches [Windows] + [I] afin d'ouvrir le module Paramètres

+ afin d'ouvrir le module Rendez-vous sur Mise à jour et sécurité , puis cliquez sur Programme Windows Insider

, puis cliquez sur Là, assurez-vous d'avoir bien sélectionné le canal Release Preview

Revenez sur Mise à jour et sécurité, puis dans la partie Windows Update, pressez le bouton Rechercher des mises à jour. La build 19042.508 (KB4571756) devrait être disponible. Il ne vous reste plus qu'à la télécharger et l'installer comme n'importe quelle udpate de Windows 10.

Si vous n'avez pas encore souscrit au programme Windows Insider, voici comment vous y prendre :

Rendez-vous sur le menu Démarrer , puis cliquez sur la petite roue crantée afin d'ouvrir le module des Paramètres . Vous pouvez également pressez simultanément les touches [Windows] + [I] de votre clavier, c'est la même chose

, puis cliquez sur la afin d'ouvrir le module des . Vous pouvez également pressez simultanément les touches + de votre clavier, c'est la même chose Dirigez-vous sur Mise à jour et sécurité, et rendez-vous sur le Programme Windows Insider .

. Pressez le bouton Commencer .

. Le service vous demandera ensuite de lier un compte . Ajoutez le compte que vous utilisez pour vous connecter à Windows afin de rejoindre le Programme Windows Insider.

. Ajoutez le compte que vous utilisez pour vous connecter à Windows afin de rejoindre le Programme Windows Insider. Il vous sera ensuite demander quel canal de mise à jour vous souhaitez utiliser. Sélectionnez le canal Release Preview . Pressez le bouton Confirmer et le tour est joué.

. Pressez le bouton et le tour est joué. Le PC devrait normalement redémarrer. Ouvrez de nouveau le module Paramètres et rendez-vous de nouveau sur Mise à jour et sécurité

et rendez-vous de nouveau sur Mise à jour et sécurité Dans la section de gauche intitulée Windows Update, cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour

La mise à jour d'octobre 2020 baptisée build 19042.508 (KB4571756) devrait être disponible. Il ne vous reste plus qu'à la télécharger et à l'installer. Comme pour toute mise à jour importante de Windows 10, un redémarrage du PC est indispensable.

Source : Microsoft