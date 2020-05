Windows 10 : la grosse mise à jour de mai est disponible, voici comment la télécharger

Windows 10 accueille sa traditionnelle mise à jour de mai. Cette update est d’ores et déjà téléchargeable, mais il faut se la procurer manuellement. Pas de panique si vous ne savez pas comment procéder, nous allons vous expliquer la manipulation pas à pas.

La traditionnelle mise à jour de mai de Windows 10 est enfin disponible. Grosse update annuelle avec celle d’octobre, elle apporte de nombreux changement au système d’exploitation. Cependant, Microsoft innove cette année en n’imposant plus le téléchargement de la MàJ dans un premier temps. Il faut le faire manuellement.

En effet, certaines mises à jour précédentes ont causé des soucis à certains utilisateurs. Microsoft leur laisse donc le choix de l’installer ou non. Pour y accéder, voici ce qu’il faut faire :

Cliquez sur le menu Démarrer , c’est-à-dire le logo Windows en bas à gauche de votre écran.

, c’est-à-dire le logo Windows en bas à gauche de votre écran. Cliquez ensuite sur Paramètres , symbolisé par une petite roue dentée au-dessus du bouton Marche/Arrêt.

, symbolisé par une petite roue dentée au-dessus du bouton Marche/Arrêt. Un menu apparaît alors. Il faut cliquer sur Mise à Jour et Sécurité, situé tout en bas.

Enfin, le dernier menu apparaît alors. Il suffit de cliquer sur Télécharger pour la mettre sur votre PC.

pour la mettre sur votre PC. Si cet onglet n’apparaît pas, il faut cliquer sur Rechercher des Mise à Jour.

Si la précédente mise à jour, comme la version 1903, n’est pas installée sur votre PC, Windows l’installera automatiquement.

Il faut signaler que la mise à jour est déployée de manière progressive. Il est possible que votre ordinateur ne soit pas éligible. Pas de panique, elle arrivera sur votre machine dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Des nouveautés en pagaille

Cette mise à jour (20H1) apporte de nombreuses nouveautés au système d’exploitation. En plus des traditionnelles corrections de bugs et amélioration d’interfaces, elle inclut des nouveautés pour DirectX 12 en ce qui concerne le développement et le ray tracing. Cortana disparaît elle totalement de la barre des tâches, puisqu’elle se transforme maintenant en application à part entière, et devient donc optionnelle. Une chose demandée de longue date par les utilisateurs peu enclins à utiliser l’assistante virtuelle. Dans le même temps, le moteur de recherche a été ajusté et amélioré, permettant désormais d’afficher des résultats rapides beaucoup plus simplement. Il est aussi désormais possible de renommer chaque bureau virtuel utilisé, pour mieux jongler entre les interfaces.

A lire aussi – Windows 7, c’est fini : comment migrer gratuitement vers Windows 10

De nouvelles options pour les mal-voyants ont également été incluses pour les aider dans leur navigation, avec par exemple la possibilité de grossir le curseur d’écriture et d’utiliser le narrateur sur un navigateur web. Cette mise à jour de mai apporte également des nouveautés au niveau des performances, notamment concernant les disques durs classiques. Dans ce sens, le gestionnaire des tâches a été amélioré et donne plus de détails sur les supports de stockage utilisés. Windows indiquera par exemple si le disque est un HDD ou un SSD et la température du GPU sera affichée en temps réel. Plus besoin de passer par un logiciel tiers pour avoir cette information.

L’un des autres ajouts majeurs est la possibilité de récupérer une ancienne version de Windows en passant par le cloud. Pratique si vous ne pouvez utiliser la version installée sur votre PC. Enfin, l’appareillage des appareils en Bluetooth a été simplifié, avec une interface beaucoup plus claire.

A lire aussi – Windows 10 (2004) bloque l’installation des logiciels indésirables

Dernier point et non des moindres, cette mise à jour signe l’arrêt de l’architecture 32 bits au profit de l’architecture 64 bits. Pas de panique, toutefois, puisque les applications x32 seront compatibles avec cette nouvelle version. Ce n’est là qu’un aperçu des nouveautés disponibles, cette mise à jour souhaitant faciliter la vie de l’utilisateur sur beaucoup d’aspects.

Allez-vous télécharger cette nouvelle mise à jour de Windows ? Etes-vous-même éligible ? Quelles sont les nouveautés qui vous séduisent le plus ? Dites-le-nous dans les commentaires !