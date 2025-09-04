Fini les appels passés par erreur sur WhatsApp grâce à cette nouvelle fonctionnalité

WhatsApp enrichit son application de nouvelles fonctionnalités super pratiques. Après les rappels de notifications d’appels manqués et la possibilité de laisser des messages lorsqu’on ne vous répond pas, l’application de messagerie déploie sur iOS une fonctionnalité déjà présente sur Android : un menu unifié regroupant toutes les options d’appels.

C’est votre jour de télétravail aujourd’hui. Pour être plus à l’aise, vous décidez de rester en pyjama. C’est l’heure de la réunion d’équipe : vous allez sur WhatsApp sur votre iPhone, lancez l’appel et finissez de rédiger un mail sur votre ordinateur, le temps que les participants répondent. Et là, c’est le drame : au lieu d’appuyer sur l’icône téléphone en haut de votre écran, vous avez appuyé sur l’icône caméra (appel vidéo).

Pour éviter ce genre de désagréments, WhatsApp – qui a corrigé une faille critique découverte sur iOS et macOS – vient de publier une nouvelle mise à jour sur l’App Store, qui remplace les boutons séparés d’appel vocal et vidéo par un bouton unique centralisant toutes les fonctions d’appels au même endroit.

Lire aussi – Il manquait cette fonction indispensable aux appels sur WhatsApp, elle arrive bientôt

WhatsApp déploie sur iOS un menu unifié regroupant toutes les fonctions d’appel

Avec la mise à jour iOS 25.23.82, l’application de messagerie déploie une fonction substituant dans les conversations de groupe les boutons séparés d’appels vocal et vidéo par un bouton unique. Lorsque vous cliquez dessus, s’ouvre alors un menu unifié proposant plusieurs options :

Appel vocal,

Appel vidéo,

Sélectionnez des personnes,

Envoyer le lien d’appel,

Programmer un appel.

L’option de sélection de participants permet ainsi d’éviter des appels mobilisant tout le groupe inutilement et rend ainsi les échanges plus ciblés. Elle est aussi intuitive : il suffit d’appuyer sur les membres du groupe que l’on souhaite inclure, puis de choisir le type d’appel. Quant aux options de programmation d’appel et de création de lien directement depuis le menu, elles représentent un gain de temps supplémentaire.

Selon nos confrères de WABetaInfo, ce menu unifié est également disponible dans les discussions avec des entreprises – sans la possibilité de sélectionner des participants –, mais il ne devrait pas être déployé dans les conversations individuelles entre particuliers. Avec cette mise à jour, WhatsApp entend harmoniser l’expérience entre iOS et Android, où ce design repensé était déjà disponible. Ce menu unifié simplifie l’expérience utilisateur et rend la gestion des appels plus claire. Il est déjà disponible pour les utilisateurs ayant installé la version 25.23.82 de WhatsApp sur iOS et elle continuera d’être déployée dans les semaines à venir.