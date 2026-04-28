WhatsApp va enfin vous libérer de Google Drive en lançant son propre service de stockage sur le cloud

Meta serait en train de préparer l'arrivée d'un service de stockage sur le cloud entièrement dédié à WhatsApp. Celui-ci serait accessible gratuitement, soit via une formule d'abonnement pour bénéficier de plus d'espace. Attention toutefois, plusieurs zones d'ombres pourraient venir gâcher la fête.

On pensait avoir trouvé la meilleure (prochaine) nouvelle fonctionnalité de WhatsApp avec les notifications par bulles inspirées de Messenger. Mais cette dernière va être fortement concurrencée par la dernière trouvaille de WABetInfo. En tout cas, celle-ci risque fortement de vous intéresser si vous tenez à sauvegarder vos conversations, mais que cela vous amène à régulièrement faire de la place sur votre Google Drive.

Après des années d'existence, WhatsApp aurait en effet décidé d'enfin offrir sa propre alternative de stockage. Selon WABetInfo, Meta proposera bientôt son propre service de stockage sur le cloud entièrement dédié à sa messagerie, qu'il sera possible de sélectionner depuis les paramètres. Bien sûr, puisqu'il s'agit de WhatsApp, l'application s'engage à conserver le chiffrement de bout en bout pour protéger la confidentialité de vos conversations.

Sur le même sujet — WhatsApp : vous pouvez enfin garder votre numéro de téléphone secret grâce à cette nouvelle option

WhatsApp va enfin proposer son propre service de stockage sur le cloud

Il sera ainsi possible de configurer un passkey, qui permettra de débloquer l'accès au cloud via un scan de ses empreintes digitales ou de son visage. Ce dernier sera ensuite automatiquement stocké dans le gestionnaire de mots de passe de votre smartphone. Tout cela fait très envie, mais il y a tout de même un détail qui vient gâcher la fête : le service de stockage de WhatsApp n'offrira que 2 Go, ce qui est bien peu si vous comptiez libérer de l'espace sur votre Google Drive.

Du moins, dans sa version gratuite, puisque Meta prévoit également de lancer une version payante par abonnement à 0,99 dollar par mois, beaucoup plus intéressante puisqu'elle offre 50 Go d'espace de stockage. Toutefois, comme le précise WABetaInfo, on ne sait pas si la version gratuite le sera pour tous les utilisateurs, ou seulement pour les abonnés à WhatsApp Plus et, à l'inverse, si la version payante sera incluse ou non dans la formule d'abonnement déjà existante.