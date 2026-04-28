WhatsApp va enfin vous libérer de Google Drive en lançant son propre service de stockage sur le cloud

Meta serait en train de préparer l'arrivée d'un service de stockage sur le cloud entièrement dédié à WhatsApp. Celui-ci serait accessible gratuitement, soit via une formule d'abonnement pour bénéficier de plus d'espace. Attention toutefois, plusieurs zones d'ombres pourraient venir gâcher la fête.

whatsapp stockage cloud

On pensait avoir trouvé la meilleure (prochaine) nouvelle fonctionnalité de WhatsApp avec les notifications par bulles inspirées de Messenger. Mais cette dernière va être fortement concurrencée par la dernière trouvaille de WABetInfo. En tout cas, celle-ci risque fortement de vous intéresser si vous tenez à sauvegarder vos conversations, mais que cela vous amène à régulièrement faire de la place sur votre Google Drive.

Après des années d'existence, WhatsApp aurait en effet décidé d'enfin offrir sa propre alternative de stockage. Selon WABetInfo, Meta proposera bientôt son propre service de stockage sur le cloud entièrement dédié à sa messagerie, qu'il sera possible de sélectionner depuis les paramètres. Bien sûr, puisqu'il s'agit de WhatsApp, l'application s'engage à conserver le chiffrement de bout en bout pour protéger la confidentialité de vos conversations.

Sur le même sujet — WhatsApp : vous pouvez enfin garder votre numéro de téléphone secret grâce à cette nouvelle option

WhatsApp va enfin proposer son propre service de stockage sur le cloud

Il sera ainsi possible de configurer un passkey, qui permettra de débloquer l'accès au cloud via un scan de ses empreintes digitales ou de son visage. Ce dernier sera ensuite automatiquement stocké dans le gestionnaire de mots de passe de votre smartphone. Tout cela fait très envie, mais il y a tout de même un détail qui vient gâcher la fête : le service de stockage de WhatsApp n'offrira que 2 Go, ce qui est bien peu si vous comptiez libérer de l'espace sur votre Google Drive.

Du moins, dans sa version gratuite, puisque Meta prévoit également de lancer une version payante par abonnement à 0,99 dollar par mois, beaucoup plus intéressante puisqu'elle offre 50 Go d'espace de stockage. Toutefois, comme le précise WABetaInfo, on ne sait pas si la version gratuite le sera pour tous les utilisateurs, ou seulement pour les abonnés à WhatsApp Plus et, à l'inverse, si la version payante sera incluse ou non dans la formule d'abonnement déjà existante.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Play Store mettra en avant les applications pensées pour les grands écrans

Si vous voulez profiter à fond de votre smartphone pliable ou de votre tablette, il faut des applications exploitant les écrans larges. Ça tombe bien, le Play Store de Google…

YouTube teste la recherche par IA, pour plus de temps perdu et des résultats erronés

Google adore l’IA et veut absolument que vous l’utilisiez, même dans ses applications qui n’en ont franchement pas besoin. Sa dernière “innovation” est Ask YouTube, une nouvelle méthode de recherche…

Moins chères et plus durables, ces batteries sans lithium signent leur entrée dans la cour des grands

Extraire du lithium coûte cher et détruit des écosystèmes entiers. Une alternative existe depuis des années, mais peinait à s’imposer. Un contrat record vient de lui donner une légitimité industrielle…

La Xbox Helix pourrait coûter encore plus cher que prévu

Dans une récente interview, la dirigeante de Xbox Asha Sharma est interrogée sur le prix de la future console de Microsoft, la Xbox Helix. Elle n’a pas une très bonne…

Firefox améliore déjà son VPN gratuit en ajoutant une fonctionnalité qui le rend vraiment indispensable

Il y a à peine quelques semaines, Mozilla intégrait enfin un VPN gratuit à son navigateur Firefox. Pourtant, il est déjà temps pour l’organisation d’améliorer ce dernier, grâce à une…

Pourquoi le Steam Controller sort avant la Steam Machine ? Valve répond (et vous connaissez déjà la réponse)

Valve a enfin révélé la date de sortie officielle de son Steam Controller, qui sera disponible à la vente le 4 mai prochain. Mais pour l’heure, toujours aucune trace de…

Ce “bug” des batteries d’iPhone les empêchent de s’allumer, voici la solution

Si votre iPhone refuse de s’allumer malgré des heures en charge après que sa batterie soit tombée à 0 %, voici ce que vous devez faire pour qu’il passe enfin…

Dreame passe des aspirateurs aux fusées avec ce concept car qui pulvérise tous les records d’accélération

Dreame est connu pour ses aspirateurs robots haut de gamme. La marque chinoise vient de présenter un tout autre produit à San Francisco. Son concept car électrique embarque deux propulseurs…

Un implant cérébral contre la dépression vient d’obtenir le feu vert pour ses premiers essais sur l’homme

Traiter la dépression sévère avec un implant logé dans le crâne, c’est désormais possible. Une startup américaine vient de décrocher le feu vert pour tester son dispositif sur des patients….

Les Huawei Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro ont une date de sortie en France

Huawei dévoile la date de sortie de ses nouvelles montres connectées Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro en France, ainsi que certaines de leurs fonctionnalités. Il y a…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.