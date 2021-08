Waze : occupez vos enfants en voiture avec les voix de la Pat’ Patrouille

Waze se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien sauver votre été. Le service de cartographie sait à quel point il peut être éprouvant de faire de longs trajets avec vos enfants à bord. Pour éviter la crise de nerfs, Waze intègre désormais les voix de la Pat' Patrouille, célèbre dessin animé adoré par les plus petits.

Lorsqu'on est un service de cartographie comme Waze, il faut sans cesser se renouveler pour espérer rester compétitif face au mastodonte que représente Google Maps. De fait, l'application a reçu de nombreuses fonctionnalités inédites au cours des dernières années, comme l'affichage du prix des péages, la disponibilité de Google Assistant en français, ou encore la possibilité de planifier un itinéraire sur PC et de le retrouver sur smartphone.

Or, en ce jeudi 19 août 2021, Waze pense aux parents qui vont devoir prendre la route des vacances (ou de la maison) en cette fin de période estivale. Les développeurs savent que ces longs trajets peuvent s'avérer éprouvants, pour les parents comme pour les enfants. Alors pour éviter la crise de nerfs ou l'oubli malheureux d'un petit monstre sur une aire d'autoroute, Waze annonce l'intégration des voix de la Pat' Patrouille sur son application.

Waze sauve votre trajet avec les voix de la Pat' Patrouille

Une fois l'expérience Pat' Patrouille activée, toutes les instructions vocales (itinéraire, alertes sur le trafic, etc.) seront données par Ryder, le héros de la série, mais aussi Skye, Marshall et Chase. Il sera également possible de modifier l'icône de votre véhicule sur la carte, en choisissant par exemple l'avion de Stella, le camion de pompiers de Marcus ou encore la voiture de police de Chase. Personnellement, on préfère garder la Batmobile.

Petite précision, cette icône sera également visible par tous les autres membres de la communauté Waze. Si vous signalez un accident, un ralentissement ou des travaux sur la carte, vous apparaitrez avec l'un des appareils de la Pat' Patrouille. Dernière chose, les voix de la Pat' Patrouille seront disponibles pendant un temps limitée sur Waze, sans plus de détail de la part des développeurs. Enfin, et c'est probablement le point le plus fâcheux, les voix sont uniquement proposées en anglais. Ce sera peut-être l'occasion pour vos enfants de commencer à pratiquer la langue de Shakespeare dans la voiture.

