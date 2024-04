Google Messages permettra enfin de désactiver cette fonctionnalité agaçante, voici comment

Google Messages s'adapte une fois de plus aux préférences de ses utilisateurs en préparant des fonctionnalités bien pratiques. La désactivation des animations expressives et des ajustements dans l'interface de composition des messages sont au cœur de cette mise à jour. Ces changements visent à offrir une utilisation plus personnalisée et moins intrusive.

Google Messages, l'application de messagerie pour les smartphones et tablettes Android, continue d'enrichir les interactions dans les communications entre ses utilisateurs avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la possibilité d'envoyer des GIF de trois secondes avec son propre visage et une option de réactions rapides aux messages. Leur but est d'apporter plus de vie et de dynamisme aux échanges. Ces nouveautés s'alignent sur les fonctionnalités déjà présentes dans d'autres applications de messagerie populaires comme Whatsapp par exemple.

Toutefois, certaines animations, malgré leur popularité, ont été jugées parfois envahissantes par beaucoup d’utilisateurs. En réponse à cela, une récente analyse de l'APK de Google Messages a révélé que l’entreprise travaille sur une mise à jour qui permettrait de désactiver les animations expressives. Cette fonctionnalité, encore en développement mais bientôt disponible, offrira aux utilisateurs la possibilité de contrôler leur affichage, répondant ainsi aux besoins de ceux qui préfèrent quelque chose de plus discret.

Google écoute ses utilisateurs pour rendre son application de messagerie plus agréable

La prochaine mise à jour de Google Messages va considérablement simplifier l'interface de composition des messages. Désormais, les utilisateurs bénéficieront d'une boîte de saisie réduite à une seule ligne. Cette dernière vient aussi des retours concernant leurs préférences pour une messagerie moins encombrée et plus intuitive. Ce changement est conçu pour faciliter la rédaction rapide de messages, réduire le surchargement visuel, et améliorer la lisibilité. Cette approche épurée favorise une communication plus claire et directe, sans distractions superflues.

Ces futures mises à jour de Google Messages montrent que l’entreprise prend réellement en compte les avis de ses utilisateurs pour améliorer son service. En ajustant ses fonctionnalités, Google souhaite offrir une application qui évolue constamment, visant à améliorer l'efficacité de la communication. Ces changements, que certains pourraient percevoir comme un retour en arrière, vont simplifier et apporter davantage d’options de personnalisation à cette messagerie.

Source : 9to5google