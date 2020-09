Waze : une mise à jour permet de transformer l’icône de votre voiture en Batmobile

À l’occasion du Batman Day, qui aura lieu le 19 septembre, Warner Bros et DC Comics s’associent avec l’application Waze pour intégrer des contenus en rapport avec le Dark Knight. Vous pourrez notamment changer la visualisation de votre voiture en Batmobile ou adopter celle du Sphinx (Riddler en V.O.). L’option est déjà disponible et le sera jusqu’au 31 octobre.

La première apparition de Batman date de mai 1939 dans le numéro 27 de Detective Comics. À l’occasion du 75e anniversaire de cet événement, DC Comics a décidé de consacrer une journée par an à Batman à partir de 2014. Le premier Batman Day s’est déroulé le 23 juillet pour coïncider avec la convention comics de San Diego (l’une des plus importantes au monde). Puis, le Batman Day a été organisé tous les ans en septembre. Cette année, cela tombe le 19 septembre prochain.

À cette occasion, DC Comics a prévu plusieurs opérations spéciales. L’une d’elles est un partenariat avec Waze. Depuis le 31 août et jusqu’au 31 octobre prochain, les utilisateurs de Waze, même français, pourront personnaliser l’interface de navigation avec des éléments issus de l’univers de Batman, en tirant parti des nouvelles fonctionnalités de l’application. Tout d’abord, il sera possible de changer la visualisation de la voiture et adopter celle de Batman ou celle de l’Homme-Mystère (ou Riddler en V.O.).

Demandez même à Bruce Wayne de vous guider !

Vous pourrez également changer votre icône sur la carte de visualisation des utilisateurs de Waze pour vous transformer en Batman ou en l’Homme-Mystère. Les anglophones, les hispanophones et les lusophones auront également la possibilité de changer la voix du guidage vocal en choisissant celle de l’un des deux personnages cités précédemment. Malheureusement, cette option n’est pas disponible en français. Enfin, DC Comics et Spotify ont créé des playlists thématiques qu’il sera possible d’écouter dans Waze.

Reste peut-être une question pour tous ceux qui ne sont pas familiers de l’univers de Batman. Vous ne savez plus qui est l’Homme-Mystère ? Mais si, rappelez-vous : c’était l’un des super-vilains dans Batman Forever. Il est joué par Jim Carrey et il pose toujours énigme (d’où son nom Edward Nigma). Il est toujours habillé en vert et violet. Il porte un chapeau melon (comme celui de John Steed). Il sera le super-vilain dans le prochain long métrage de la série, appelé The Batman. Il est réalisé par Matt Reeves et sa sortie est prévue l’année prochaine.