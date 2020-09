Waze : vous pouvez désormais choisir un trajet sur PC et continuer sur smartphone

Waze ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permet de choisir son trajet depuis la version web du service sur PC/Mac avant de continuer sur le smartphone. L’application génère pour cela des QR Codes qui font office de liens directs.

Waze met à disposition une nouvelle fonctionnalité très pratique : vous pouvez générer des QR Codes sur la carte web disponible sur PC/Mac. Comme sur WhatsApp, ces QR Codes vous permettent d’appairer votre session web à votre application smartphone. Ce qui rend possible la poursuite immédiate de votre trajet sur l’application smartphone.

Waze web et l’application smartphone peuvent désormais être appairés à la manière de WhatsApp

Il suffit pour cela de se connecter à la carte Live de Waze (http://www.waze.com/fr/livemap), de cliquer sur le bouton Se Connecter, puis de scanner le QR Code généré par la page dans l’application photo de votre smartphone (ou si cela ne marche pas dans une application de lecture de QR Codes). Vous pourrez alors choisir un trajet sur votre ordinateur. Pour le transmettre à votre smartphone il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer dans l’application depuis la page web. Une notification s’affiche alors sur votre smartphone : touchez-la pour commencer immédiatement la navigation.

La fonction dispose d’options pratiques. Par exemple si vous changez « Partir maintenant » pour une date dans le futur, une notification s’affichera sur votre smartphone au moment de partir. Si vous choisissez à la place une heure d’arrivée, Waze vous dira à quel moment il faut idéalement partir en prenant en compte les conditions de circulation sur le trajet. De même, il est possible de changer l’itinéraire à la volée (il suffit de cliquer sur Enregistrer dans l’application à chaque changement.

Waze précise qu’il est possible de planifier des trajets différents sur une semaine. Chacun peut trouver son compte dans cette nouveauté. Planifier un road trip par exemple devient plus simple : vous pouvez définir tous vos itinéraires à l’avance et vous laisser guider par les notifications push pour savoir à quel moment partir. Il devient également possible de gérer des itinéraires à distance, par exemple dire à un interlocuteur (dont le smartphone est synchronisé) « rends-toi à telle adresse » et immédiatement afficher l’itinéraire sur l’appareil.

La synchronisation du trajet entre Waze web et l’application Android et iOS est disponible dès maintenant. Il n’est a priori pas nécessaire de disposer de la dernière version de l’application, bien qu’il est conseillé, comme toujours, de la mettre à jour si nécessaire. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Partagez votre avis dans les commentaires.