Waze : Google Assistant est enfin disponible en français

Waze permet finalement à ses utilisateurs de profiter de Google Assistant en français. Quelques mois après l'annonce, Google a déployé l'assistant vocal dans l'application de navigation Android et iOS. Désormais, il est possible de planifier un trajet à la voix tout en gardant les yeux sur la route. Via l'assistant Google, il est aussi possible de lancer la diffusion d'une musique ou de passer un appel téléphonique.

Souvenez-vous : en septembre dernier, Google promettait de proposer Google Assistant dans Waze d'ici la fin de l'année 2020. Le géant de Mountain View annonçait l'arrivée de la compatibilité totale de l'application avec Google Assistant en français. Dans la foulée, Google annonçait l'indication des voies de circulation à emprunter à proximité des intersections, entrées et sorties d'autoroute, la possibilité de programmer les trajets Waze sur le PC, de nouvelles notifications, et un meilleur calcul de l'heure d'arrivée.

Avec plusieurs semaines de retard sur son planning, Google a finalement annoncé l'intégration effective de l'assistant Google en français. Une mise à jour est actuellement en cours de déploiement sur Android et iOS, annonce Waze dans un communiqué de presse. On vous invite à installer la dernière version de l'application disponible pour profiter de cette nouveauté.

Quelles fonctionnalités pour Google Assistant en français sur Waze ?

Concrètement, Google Assistant intégré à Waze permet de planifier un trajet, de diffuser de la musique sans quitter l'application, passer un appel téléphonique, ajouter un rappel à son calendrier ou de “signaler un bouchon ou tout incident ou danger sur la route, à l’oral, par un simple “Hey Google !”. Vous pouvez donc utiliser toutes ces fonctions sans quitter Waze et tout en gardant votre attention sur la route.

“Désormais, tous nos utilisateurs au Brésil, au Mexique, en Espagne et en France (qui parlent la langue locale) auront accès à cette option mains libres lorsqu’ils ouvriront l’application, et pourront débuter leur voyage de la manière la plus sereine possible, tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant à tout moment ! ” se félicite Waze.

Depuis son lancement en 2006 , Waze s'est imposé comme l'une des meilleures applications de navigation GPS pour smartphone. L'application, rachetée par Google pour éviter la concurrence avec Maps, repose sur le crowdsourcing pour afficher des informations en temps réel sur votre trajet et les éventuels dangers sur votre route. Waze permet également d'anticiper la circulation et de toujours emprunter le trajet le plus court possible.