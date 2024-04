Google Meet vous permet enfin de transférer les appels de votre smartphone à votre PC en un clic

L'un des aspects les plus frustrants des appels vidéo est de devoir interrompre brusquement une réunion lorsque vous devez passer de votre ordinateur à votre tablette ou à votre smartphone. Heureusement, cela n’est plus nécessaire sur Google Meet.

Bonne nouvelle, Google s'attaque enfin à ce problème grâce à une nouvelle fonctionnalité déployée sur Meet, qui permet aux utilisateurs de transférer de manière transparente un appel en cours d'un appareil à l'autre. Annoncée aujourd'hui sur le blog de Google Workspace, la nouvelle fonctionnalité de changement d'appareil de Meet vous permet de commencer une réunion vidéo sur un appareil, puis de la reprendre là où vous l'avez laissée sur un autre, en quelques clics seulement. Il n'est plus nécessaire de raccrocher, de rejoindre et de risquer de manquer une partie de la conversation pendant la transition.

Selon la documentation de Google, les utilisateurs n'auront qu'à rechercher le nouveau bouton “Basculer ici” qui apparaît lors d'un appel Meet actif. En cliquant ou en tapotant sur ce bouton, ils lanceront le processus de changement d'appareil, ce qui leur permettra de continuer à participer sur l'ordinateur portable, le téléphone ou la tablette de leur choix, sans interruption.

Comment fonctionne le basculement des appels sur Meet ?

Ce changement d'appareil est rendu possible par le fait que Google achemine chaque réunion via son infrastructure dans le cloud plutôt que d'utiliser des connexions peer-to-peer. Cela permet à Meet de reconnaître que le même compte Google tente d'accéder à l'appel à partir d'un nouvel appareil et de faciliter une transition en douceur.

Le seul problème est que l'appareil d'origine se déconnecte complètement de la réunion une fois le changement effectué. Par conséquent, si vous souhaitez que les deux appareils restent connectés, vous devrez rechercher les “Autres options de connexion” pendant le transfert afin d'ajouter un deuxième appareil à l'appel.

Pour la plupart des utilisateurs, aucune configuration supplémentaire ne devrait être nécessaire pour accéder à la nouvelle option de changement d'appareil. L'expérience fonctionnera sur les applications mobiles Meet pour iOS et Android, ainsi que sur les clients web et de bureau pour Windows, Mac et Linux.

Google précise que la fonctionnalité “Changer ici” est déjà déployée pour les clients de Google Workspace et les utilisateurs de comptes Google personnels dans les domaines de la version rapide. Elle devrait être disponible pour tous au cours des prochaines semaines.

La nouvelle fonctionnalité de Meet va faciliter votre travail

Bien qu'il s'agisse d'un ajout relativement mineur à première vue, la fonctionnalité de commutation pourrait avoir un impact majeur sur la qualité de vie des millions d'utilisateurs de Google Meet, en particulier à notre époque de travail hybride et multi-appareils. Plus besoin de se démener pour trouver une salle plus calme ou pour attraper le chargeur de son ordinateur portable avant que la batterie ne s'épuise au milieu d'une réunion. Il suffit de passer à l'appareil le plus pratique à ce moment-là.

Google a mis en avant quelques cas d'utilisation réels où le changement d'appareil pourrait s'avérer utile, comme démarrer un appel sur votre téléphone pendant un trajet, puis passer à votre ordinateur portable une fois assis à votre bureau pour bénéficier d'un écran plus grand et d'un clavier physique. Inversement, vous pourriez passer de votre ordinateur de bureau à la maison à un téléphone ou à une tablette lorsque le moment est venu de vous éloigner.

En attendant, Google vient également de mettre à jour le mécanisme de chiffrement côté client pour Google Meet afin de permettre aux participants externes, y compris ceux qui n'ont pas de compte Google, de se joindre à des appels chiffrés. Le chiffrement côté client garantit que seules les personnes participant à la réunion ont accès aux données transmises par l'application.