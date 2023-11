Google Maps sur Android et iOS facilite encore plus l’utilisation des transports en commun

Google Maps s’améliore pour faciliter la vie des piétons et des usagers des transports en commun.

Avec les informations accumulées chaque année à travers les données récoltées auprès des millions d’utilisateurs de ses services, Google est constamment en train d’améliorer ses applications. La compagnie annonce de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps qui seront utiles aux piétons comme aux conducteurs. La grande nouveauté est sans doute l’amélioration des recommandations pour les utilisateurs des transports en commun dans Google Maps.

Si, à l’heure actuelle, il est déjà possible d’utiliser la fameuse application de cartographie pour « voir le meilleur itinéraire vers votre destination en fonction de facteurs tels que l’heure d’arrivée estimée, le nombre de correspondances et la durée du voyage ou encore de personnaliser votre itinéraire en fonction du mode de transport que vous souhaitez emprunter », les versions Android et iOS vont s’enrichir d’un ensemble de données encore plus utiles, à savoir « l’emplacement exact des entrées et sorties des gares et stations, de quel côté de la rue y accéder ». Autant de petits détails qui feront que vous raterez votre train ou pas donc.

Google Maps se fait plus utile pour les usagers des transports en commun

Google Maps dans ses versions mobiles renforce également son aspect social, avec l’apparition des listes collaboratives. À l’instar des playlists musicales de Spotify Jam que l’on peut enrichir entre amis, par exemple, désormais, lorsque vous partagerez une Map avec un ou plusieurs de vos amis, « vous pourrez instantanément créer une liste collaborative pour lancer le processus de planification ». Une fonctionnalité idéale pour les gros groupes ou les familles nombreuses en vacances pour ajouter les lieux que l’on souhaite visiter « et voter à l’aide d’un émoji, cœur ❤️ ou pouce baissé 👎 ».

On le voit, Google souhaite renforcer l’aspect social de son application. Cela est aussi visible avec la possibilité de publier des émojis en réaction aux photos publiées par les internautes dans Google Maps. Mieux encore, il sera possible d’en créer des originaux grâce à Emoji Kitchen, accessible depuis le clavier GBoard.

Source : Google