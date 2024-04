Google Photos va vous permettre de libérer de la place plus rapidement

Un changement repéré dans la dernière version bêta de Google Photos laisse penser qu'il sera bientôt possible d'agir sur un paramètre actuellement non modifiable pour libérer plus vite de l'espace de stockage.



Les utilisateurs d'applications Google sont habitués à les voir évoluer plus ou moins drastiquement au fil du temps. Les changements de design s'enchaînent et des fonctionnalités s'ajoutent ou disparaissent. Sur Google Photo, l'accent semble être mis sur l'optimisation de votre espace de stockage. Entre la possibilité de compresser encore plus les fichiers et une astuce pour vous aider à libérer de la place, tout est bon pour que vous puissiez continuer à enregistrer vos clichés et autres films dans le cloud sans vous tracasser du reste.

Découvert par PiunikaWeb, une ligne de code présente dans la version bêta de Google Photo numérotée 6.79.0.624777117 montre comment la firme de Moutain View veut nous donner plus de contrôle sur un paramètre en particulier, jusque là fixe et impossible à changer. Là aussi, le but est clairement de vous faire gagner du stockage plus rapidement. Pour ce faire, Google pourrait vous laisser configurer le fonctionnement de la corbeille.

Google Photos devrait nous permettre de faire de la place plus vite qu'actuellement

Comme vous le savez, supprimer un fichier de Google Photos ne l'efface pas complètement. Il est envoyé dans la corbeille et il y restera jusqu'à ce que vous la vidiez, ou qu'un certain délai s'écoule. Ce dernier est indiqué : “les éléments sauvegardés seront supprimés définitivement au bout de 60 jours de présence dans la corbeille. Les éléments non sauvegardés seront supprimés au bout de 30 jours“. C'est sur ce point que l'application vous permettra d'agir. La ligne de code dit “Items in the trash are deleted after # day“, au lieu de “60 days” comme c'est le cas actuellement.

Cela veut dire que nous pourrions choisir nous-même quand les fichiers seront supprimés de la corbeille, libérant de fait l'espace. Mais jusqu'à quel point ? On ne le sait pas encore. Plutôt que de nous laisser entrer manuellement un nombre de jours, il est probable que Google fasse le choix d'implémenter des durées prédéfinies, un peu comme le fait WhatsApp avec les messages éphémères : 24 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours… Moins permissif, mais c'est déjà ça.