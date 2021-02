Télécharger Waze APK gratuit sur Android

Waze est une application mobile d’aide à la conduite et à la navigation basée sur le principe de la production participative. Très conviviale et facile à utiliser, cet outil vous offre plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles gratuitement sur vos appareils mobiles sous Android ou iOS.

Qu'est ce que Waze

Waze est une plateforme mobile qui propose un assistant d’aide à la conduite en plus d’une fonctionnalité de navigation par GPS (Global Positioning System). Conçue en 2006 par la firme israélienne Waze Mobile, l’application se dénommait en ce temps FreeMap Israel et avait pour rôle de cartographier et de répertorier les radars situés sur les routes de ce pays.

Rachetée le 11 juin 2013 par Google, Waze a depuis gagné en notoriété et possède désormais une communauté de plus de 140 millions d’utilisateurs répartis un peu partout dans le monde. Selon les derniers chiffres communiqués par la société, Waze aurait permis de signaler plus de 70 millions d’incidents de la route dans 185 pays. L’application couvrirait également un total de 36 milliards de kilomètres.

Le nom « Waze » est né de la fusion de deux mots anglais dont « way » qui veut dire chemin et « maze » qui signifie labyrinthe. Le service proposé par Waze est disponible sur tous les appareils mobiles, tablettes ou smartphones, fonctionnant avec les systèmes d’exploitation Android, iOS ou Windows Phone.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Waze ?

Waze propose plusieurs fonctionnalités qui sont mises gratuitement à la disposition des utilisateurs de l’application.

Un calculateur d’itinéraire

Le calcul d’itinéraire fait partie des principales fonctionnalités de Waze. Ce service vous permet de trouver le meilleur chemin de votre point de départ vers votre destination, et ce, en quelques secondes.

L’utilisation est très intuitive. Après le lancement de l’application sur votre appareil mobile, il vous suffit de renseigner votre destination et l’application vous proposera l’itinéraire qui vous convient le mieux. Vous aurez alors le choix entre l’itinéraire le plus court, le plus rapide ou le moins coûteux.

Un assistant de navigation

Waze vous propose également un assistant de navigation intelligent qui vous permet de connaître en temps réel l’état du trafic sur votre itinéraire. Cette fonctionnalité vous permet ainsi d’être informé à tout moment sur les éventuels accidents, travaux ou embouteillages qui risquent de ralentir le trafic.

De manière similaire aux GPS, il vous est possible d’utiliser le guidage vocal en temps réel. Vous pouvez alors personnaliser ce service en utilisant la voix de Morgan Freeman, d’Arnold Schwarzenegger ou du Colonel Sanders.

Un système de partage d’information en temps réel

La spécificité de Waze réside sur le principe de la production participative. Autrement dit, les principales fonctionnalités de l’application sont basées sur les informations apportées par la communauté des utilisateurs de Waze.

L’une des fonctionnalités phares de Waze demeure la possibilité de recevoir en temps réel les signalements provenant des autres utilisateurs de l’application. Le simulateur de trafic de Waze utilise en effet les informations (lieu d’un accident, ralentissement, bouchon, etc.) provenant de cette communauté pour vous proposer le trajet le plus adapté.

Il vous est également permis de partager des informations en temps réel avec les autres membres de la communauté. Waze vous autorise ainsi à modifier les tracés des routes, les noms de lieux ou tout simplement signaler des perturbations aux autres usagers. Toutefois, le recours à cette fonctionnalité nécessite l’usage d’une application web distincte de l’application mobile.

En plus des informations sur l’état du trafic, Waze vous permet aussi de recevoir des alertes sur la présence de radars dans un certain tronçon de route. Cette fonctionnalité est conforme à la loi française depuis février 2014.

Une base de données gratuite

Waze a lancé en juin 2014 le programme « Connected Citizens. » C’est une initiative gratuite qui vise le partage de données entre l’application et 450 organismes publics de divers pays, agences de transport, municipalités ou services d’urgence.

Les informations partagées par Waze concernent en général l’état du trafic et les différents incidents répertoriés en temps réel sur la route. Les données fournies par les partenaires concernent par exemple les fermetures de route, la position des camions à ordure, la localisation des travaux sur la chaussée ou toute autre information jugée pertinente.

Quelles sont les nouveautés de Waze ?

Les nouveautés apportées par la nouvelle version de Waze sont nombreuses. Elles ont été présentées officiellement lors de l’événement en ligne « Waze On » qui a eu lieu le 15 septembre 2020. Ces nouveautés concernent l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’application, la mise à jour des services existants, mais également la naissance de nouveaux partenariats.

Waze Beacons

Le programme Waze Beacons fait partie des nouvelles fonctionnalités proposées par Waze. Il s’agit d’un service de navigation par Bluetooth qui entre en jeu lorsque l’absence de signal GPS empêche votre localisation. C’est généralement le cas lorsque votre véhicule entre dans un tunnel.

La technologie utilise alors des balises Bluetooth installées dans les galeries pour communiquer avec votre smartphone afin de positionner votre véhicule à la sortie des tunnels. Selon les dires de l’entreprise, il faudrait environ 25 balises par kilomètre de tunnel et le coût est totalement pris en charge par la collectivité.

La suggestion de voyage

La nouvelle version de Waze vous propose également une fonctionnalité de suggestion de voyage qui exploite l’historique de vos déplacements récents pour vous proposer une recommandation de trajet. Cette fonction vous offre la possibilité d’obtenir un rendu visuel de votre parcours en plus des informations diverses sur la durée du trajet ou sur l’intensité du trafic sur votre itinéraire.

Notification de trafic et guidage de voie

Une autre nouveauté de Waze concerne la fonctionnalité de notification de trafic. Il s’agit ici d’un système d’alerte qui vous avertit lorsque le trafic commence à s’accumuler sur votre trajet. Ainsi, lorsque vous recevez l’avertissement, il vous sera possible de modifier votre itinéraire pour éviter d’arriver en retard à votre destination.

À ce service vient s’ajouter une fonctionnalité appelée « Guidage de voie. » Elle vous indique la voie sur laquelle vous devrez vous placer lorsque vous arrivez à une intersection ou à une sortie d’autoroute. Ces informations vous seront transmises un kilomètre à l’avance lorsque vous êtes sur les autoroutes ou sur une rue principale. Par contre, si vous êtes sur une petite route, vous recevrez le guidage 400 mètres avant l’intersection.

Waze a mis à jour son moteur de calcul des estimations de temps d’arrivée dans les zones où il y a peu de conducteurs. Cette mise à jour est, selon le service, la conséquence directe de la pandémie qui a modifié le comportement du trafic en raison du télétravail.

Encore plus de musique

Avec la nouvelle version de Waze, vous pourrez désormais enregistrer les itinéraires de vos déplacements planifiés directement dans l’application. Ce service est accessible à travers la fonctionnalité Live Map proposée en ligne.

Les amateurs de musique n’ont pas été oubliés. Un partenariat avec Amazon Music vous permet dorénavant d’écouter la musique proposée par des services tiers sur le lecteur audio de Waze. D’autres partenariats avec Spotify, Pandora ou YouTube sont également envisagés.

Pour obtenir Waze il vous suffit de télécharger gratuitement l’application dans le Google Play Store. Pour les appareils fonctionnant sous Android, il vous faudra disposer de la version 4.4 du système d’exploitation ou une version ultérieure.

Pour les iPad, les iPhone ou les iPod, il vous faudra vous rendre dans l’App Store. Waze est en téléchargement gratuit et nécessite la version 11.0 ou ultérieure d’iOS pour fonctionner correctement.

Quelles sont les meilleures alternatives à Waze ?

Google Maps

Il existe plusieurs alternatives gratuites à Waze. Parmi celles-ci figurent le service de cartographie en ligne Google Maps, disponible sous la forme d’une application mobile pour tablette et pour smartphones. Maps vous permet la consultation de cartes en ligne, le calcul d’itinéraire, mais également la navigation GPS et la consultation de l’état du trafic. L’application Maps peut être téléchargée directement à partir du Play Store ou de l’App Store.

HERE WeGo

Le logiciel HERE WeGo offre également une alternative intéressante à Waze. Il s’agit d’un service totalement gratuit consultable à l’aide d’un navigateur web ou sur mobile. L’application mobile est disponible sur Android, iOS et Windows Phone et intègre les principales fonctionnalités que Waze. On retrouve ainsi dans l’application la possibilité de déterminer votre itinéraire en utilisant plusieurs modes de déplacement, l’accès à un simulateur de trafic ainsi qu’une fonctionnalité de navigation vocale dans plus d’une centaine de pays.

Mappy

On pourra compléter cette liste en citant le service d’aide à la conduite Mappy. Cette application vous permet d’accéder aux fonctionnalités de calcul d’itinéraires de près de 320 villes en France. L’appli dispose également d’un service de navigation GPS avec guidage vocal et géolocalisation des lieux d’intérêts. Tout comme ses concurrents, Mappy est proposé sous la forme d’une application mobile disponible sur Android et sur iOS.