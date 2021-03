Télécharger Google Maps APK gratuit sur Android

Google Maps est un service de cartographie numérique qui vous permet de calculer un itinéraire, d’afficher l’état du trafic et de rechercher la localisation précise d’un lieu sur une carte. L’application est disponible gratuitement sur les appareils mobiles fonctionnant sous Android ou iOS. Elle est également accessible depuis les navigateurs internet.

Qu'est ce que Google Maps

Google Maps est un outil de cartographie gratuit conçu pour vous permettre de visualiser des cartes et de localiser l’emplacement précis d’un lieu. Le service vous permet également de calculer un itinéraire pour vos déplacements lorsque vous utilisez différents modes de transport. L’application a été créée en février 2005 suite au rachat par Google de la start-up australienne Where 2 Technologies.

La popularité de Google Maps auprès de ses utilisateurs est phénoménale. Rien que pour l’année 2017, l’application Maps pour Android a enregistré près de 2 milliards d’utilisateurs. Plus récemment, en 2020, ce service de cartographie en ligne a été utilisé par plus de 1 milliard de personnes par mois.

Le service proposé par Google Maps est disponible sur ordinateurs (Windows, macOS, Linux) à travers les navigateurs internet. Maps propose également une application pour mobile que vous pouvez utiliser sur votre tablette ou votre téléphone portable.

Pourquoi utiliser Google Maps ?

Google Maps recense actuellement les cartes de plus de 220 pays répartis dans le monde. Avec ces cartes s’ajoutent des millions de descriptions (adresses, photos, etc.) et de commentaires utilisateurs concernant les divers lieux situés à la surface du globe. Maps est relativement complet en termes de fonctionnalités et c’est la raison de son succès. Nous présentons ici une liste des principales fonctionnalités de l’application.

Calcul d’itinéraire

La planification d’itinéraire fait partie des fonctionnalités principales de Google Maps. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de trouver des itinéraires pour des déplacements en voiture, en transports en commun, à vélo ou à pied.

Si vous optez pour le mode de déplacement en transport en commun, Maps est capable de vous fournir les différents types de transport (bus, métro, tramway, etc.) disponibles sur votre trajet. L’outil de calcul d’itinéraire est capable de calculer la durée de votre trajet en fonction du mode de transport que vous choisissez et des horaires de passage des bus par exemple. Google s’est associé à plus de 800 compagnies de transport afin de vous permettre d’accéder à des informations plus fiables.

Aussi, Maps peut vous proposer plusieurs itinéraires à emprunter si vous désirez éviter les sections à péage lorsque vous voyagez en voiture ou avec le moins de correspondance lorsque vous voyagez en train. Vous avez donc la possibilité de tracer vous-même votre itinéraire et la plateforme se chargera de vous proposer les meilleurs tracés.

Trafic en temps réel

Depuis 2007, Google Maps intègre son propre système d’alerte sur le trafic. Il s’agit en réalité d’un outil qui vous permet de connaitre la fluidité du trafic sur votre itinéraire, mais également d’obtenir une estimation précise de la durée de votre trajet. L’outil sera en mesure de vous proposer des itinéraires spécifiques en fonction de la densité du trafic ou des embouteillages.

L’affichage des données de trafic sur la carte se fait en utilisant des codes couleurs. Ainsi, pour chaque route ou autoroute, une couleur allant du vert au rouge est utilisée pour représenter l’intensité du trafic. Les routes en vert sont les plus fluides et celles en rouge, les plus encombrées. Les conditions du trafic sont obtenues à partir des données transmises par les téléphones portables de milliers d’utilisateurs. Ces données sont anonymes et sont transmises automatiquement lorsque vous activez la localisation de votre téléphone.

Street View

La fonctionnalité Google Street View est un outil qui vous permet une visualisation à 360 degrés au niveau d’une rue. L’option est disponible en cliquant sur un petit personnage situé au niveau des outils de zoom. Vous obtiendrez alors un rendu à 3 dimensions de tout ce qui se trouve au niveau de la rue (bâtiments, piétons, infrastructures, etc.) et vous avez même la possibilité de parcourir visuellement un quartier ou une rue en vous orientant à partir de flèches directionnelles disponibles à l’écran. Cette fonctionnalité est disponible pour des milliers de villes autour du monde et même pour certains campus universitaires.

Imagerie à 45 degrés

La fonctionnalité « Image à 45 degrés » est disponible sur Google Maps depuis décembre 2009. Elle était limitée à la ville de San Jose et San Diego aux États-Unis. Le système vous permet d’obtenir une image aérienne à 45 degrés d’une ville, d’un quartier ou d’un monument en particulier avec un rendu similaire à la vue qu’aurait un oiseau qui vole dans le ciel. Depuis 2010, cet outil est disponible pour la majorité des villes des USA et des principales métropoles mondiales.

Cartes d’intérieur

La fonctionnalité « Indoor Maps » de Google Maps a été ajoutée à l’application en mars 2011. Il s’agit d’un outil qui vous permet de visiter l’intérieur des aéroports, des musées, des centres commerciaux, des universités et bien d’autres espaces publics. Vous pouvez même parcourir visuellement les différents étages ou niveaux ainsi que les souterrains de certains édifices.

Cartes personnelles

Cette fonctionnalité vous permet de créer des cartes sur mesure pour votre usage personnel ou pour partager avec vos proches. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter des points, des formes, des notes et des images à votre carte en utilisant l’éditeur visuel de Google Maps. De ce fait, l’outil vous permet de retrouver rapidement vos lieux d’intérêts ou de partager un itinéraire avec vos collègues.

Participation collaborative

La fonctionnalité « Guide local » est un outil développé dans Maps pour vous permettre de contribuer à l’enrichissement de l’application et à rendre les cartes plus proches de la réalité. Vous avez la possibilité d’ajouter des photos, des vidéos et des commentaires à la carte. Vous pouvez également corriger ou ajouter des informations qui seront utiles pour la communauté des utilisateurs.

Quelles sont les nouveautés de Google Maps ?

Les nouvelles fonctionnalités apportées par Maps sont nombreuses et Google ne cesse d’apporter des mises à jour pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs.

Parmi les dernières nouveautés observées, ceux en lien avec la pandémie arrivent en premier. Ainsi, on remarque que Google a enrichi la fonctionnalité Street View en ajoutant 250 nouveautés destinées à faciliter nos déplacements. L’amélioration de son calque COVID-19 pour y intégrer le nombre de cas de contamination par région en fait partie.

Google a également développé un outil pour Maps capable de mesurer en temps réel l’affluence dans les transports en commun. Selon Google, cette fonctionnalité se base sur les informations transmises par les utilisateurs sous forme de commentaires et d’enquêtes en temps réel.

Pour obtenir Google Maps, deux possibilités s’offrent à vous. Si vous optez pour la plateforme en ligne, il n’y aura aucune installation à effectuer sur vos appareils. Il vous suffira de vous rendre sur le site officiel de Google Maps avec votre navigateur internet et vous pourrez profiter pleinement des fonctionnalités du service. La plateforme est accessible sur les appareils mobiles mais aussi sur n'importe quel ordinateur et ce quel que soit le système d’exploitation.

Si vous optez pour l’utilisation de Google Maps sur votre smartphone ou votre tablette, il vous faudra télécharger gratuitement l’application mobile. Celle-ci est disponible dans le Play Store pour les appareils Android et dans l’App Store pour les iPhone ou iPad. La configuration minimale requise est Android 5.0 et iOS 11.0.

Quelles sont les alternatives à Google Maps ?

HERE WeGo

Le logiciel de cartographie gratuit HERE WeGo fait partie des concurrents directs de Google Maps. C’est un outil développé par la firme HERE Apps LLC disponible en tant que service en ligne sur internet et en tant qu’application mobile sur Android et iOS. Tout comme Maps, HERE WeGo vous permet de calculer des itinéraires suivant différents modes de transport (voiture, transport en commun, à pied, etc.). Le logiciel vous autorise également le téléchargement de cartes, la visualisation à 3 dimensions ou la navigation GPS lorsque vous êtes sur mobile.

Waze

Waze est une alternative intéressante à Maps. Waze est un assistant à la conduite et à la navigation. Le service se base sur la cartographie personnalisable et l’exploitation de cartographie satellitaire. Disponible sur mobile (Android ou iOS), l’outil a été développé par une filiale de Google. Waze utilise le principe de la cartographie participative pour créer ses cartes. Autrement dit, elle exploite les informations fournies gratuitement par sa communauté d’utilisateurs pour simuler l’état du trafic ou proposer un itinéraire.

Mappy

Nous terminerons avec Mappy, le service gratuit de cartographie et de calcul d’itinéraire purement français. Conçu par la RATP, ce service couvre plus de 320 villes françaises et européennes. Il est disponible comme service en ligne et comme application pour mobile. Tout comme Maps, Mappy vous permet de calculer un itinéraire et vous offre en plus la possibilité de comparer plusieurs modes de transport. Mappy vous permet également de géolocaliser des lieux d’intérêts comme des restaurants ou des hôtels.