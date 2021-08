WhatsApp teste des messages éphémères qui s’effacent après 90 jours

WhatsApp continue de tester de nouvelles options pour ravir ses utilisateurs. L'application de messagerie instantanée travaille désormais sur des messages éphémères qui disparaitront après une période de 90 jours, soit trois mois. En parallèle, WhatsApp continue de tester une option d'autodestruction après 24 heures.

WhatsApp propose déjà une kyrielle d'options aux utilisateurs qui souhaitent envoyer des messages qui disparaissent après un certain temps. Actuellement, la messagerie instantanée de Facebook permet de faire disparaître un message après une période de 7 jours.

Depuis peu, WhatsApp propose aussi de faire disparaître un message dès qu'il a été lu par le destinataire. Cette option, baptisée View Once, a été déployée récemment auprès de tous les utilisateurs après une longue période de beta testing.

WhatsApp teste aussi les messages qui s'autodétruisent après 24 heures

Désormais, les équipes de développement de WhatsApp se penchent donc sur une nouvelle option de messages éphémères. D'après le site spécialisé WABetaInfo, la dernière version beta de l'application Android, numérotée 2.21.17.16, embarque une nouvelle limite de temps. Les utilisateurs de la version beta peuvent en effet régler la disparition d'un message sur 90 jours, soit un trimestre complet.

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, fournie par le média, WhatsApp continue de tester une option qui permet aux utilisateurs de faire disparaître un message après une période de 24 heures. L'option est disponible dans la beta depuis le mois d'avril dernier.

D'après WhatsApp, les messages éphémères offrent “la tranquillité d’esprit de savoir que vos conversations ne resteront pas conservées indéfiniment, sans pour autant sacrifier l’aspect pratique de pouvoir savoir quel était l’objet de votre discussion”. Néanmoins, on rappellera qu'il est toujours possible que votre interlocuteur fasse une capture d'écran de votre échange.

Pour l'heure, on ignore quand ces options seront intégrées à la version stable de WhatsApp sur Android et iOS. Il n'est pas rare qu'une fonctionnalité reste pendant plusieurs mois cantonnée au programme beta. De même, il est toujours possible que WhatsApp décide finalement de ne pas ajouter l'option à son application smartphone. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : WABetainfo