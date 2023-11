Waze peut désormais vous avertir si une route a déjà été le théâtre d’accidents

Waze a annoncé aujourd'hui le lancement d'alertes sur l'historique des accidents, conçues pour vous avertir si une route dont vous vous approchez a été le théâtre d'accidents par le passé.

Waze est connue pour être l'une des applications de navigation les plus fiables grâce à sa capacité à informer les utilisateurs du trafic en temps réel, des travaux, de la police, des accidents et d'autres obstacles potentiels. Aujourd'hui, l'application vient d'annoncer sa toute nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée “Crash History Alerts” (alertes sur l'historique des accidents), qui informera les utilisateurs de la présence de certaines routes plus accidentogènes sur leur trajet.

L'application de navigation appartenant à Google va donc désormais vous envoyer une notification si vous conduisez le long d'une route sujette aux accidents. Il s’agit d’une fonctionnalité que l’entreprise avait annoncée il y a quelques mois maintenant. Waze publiera un message indiquant “Historique des accidents” dans l'application avant que vous n'atteigniez, par exemple, un virage particulièrement difficile à négocier.

Waze améliore la sécurité des usagers de la route avec cette nouvelle fonctionnalité

« On estime que les blessures dues aux accidents sont la huitième cause de décès dans le monde – et les Wazers du monde entier signalent des accidents toutes les deux secondes environ », a déclaré l'entreprise dans un billet de blog.

L'idée ici est donc de signaler aux conducteurs les zones où, par exemple, les virages sont plus serrés que prévu ou prévenir les conducteurs quand ils s'engagent dans une rue plus accidentogène qu’une autre. Les conducteurs seraient ainsi avertis de ralentir ou d'être sur leurs gardes afin d'éviter un accident.

« Si votre itinéraire comprend une route à risque, nous vous afficherons une alerte avant que vous n'atteigniez cette section de votre trajet », a déclaré l'entreprise. « Pour minimiser les distractions, nous limitons le nombre d'alertes que les conducteurs voient et nous ne les affichons pas sur les routes qu'ils empruntent régulièrement ».

Caroline Bourdeau, responsable des relations publiques de Waze, a cependant précisé à The Verge dans un courriel que les avertissements, qui sont basés sur les alertes de la communauté, ne tiennent pas compte du fait que les accidents de voiture impliquent ou non d'autres véhicules, des piétons ou des cyclistes.