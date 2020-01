Waze affiche le prix des péages et les alertes « Paris Respire »

Waze affiche désormais le prix des péages et les alertes « Paris Respire » via une mise à jour. La communauté des utilisateurs s’est mobilisée pour communiquer les tarifs de 54 autoroutes à péages à France, tandis que les parisiens seront désormais prévenus de leur entrée dans l’une des 23 zones fermées par la mairie de la capitale les dimanches, les jours fériés et en cas de pic de pollution.

L’affichage du prix des péages sur Waze n’était pour l’instant réservé qu’à un faible nombre d’utilisateurs sur iOS, mais ça y est, la fonctionnalité est accessible à tous via une simple mise à jour. Cette fonctionnalité bienvenue ne réclame aucune activation particulière. Il suffit de renseigner l’itinéraire voulu et l’application affichera normalement le prix des péages rencontrés sur le trajet, et de fait le coût total de votre voyage, sans compter le carburant bien entendu.

Grâce à l’ajout des péages, Waze vous propose désormais des itinéraires bis, bien souvent plus longs mais moins chers, pour justement éviter les péages. Le coût de ces trajets alternatifs est également affiché. Il faut préciser que Waze ne s’est pas rapproché des sociétés d’autoroute pour obtenir les tarifs des péages. Ce sont les utilisateurs/éditeurs de cartes de Waze, les Wazeurs, qui ont communiqué ces informations à l’application.

Prometteur mais incomplet

De fait, il n’y a pour l’instant que 54 autoroutes à péages répertoriées sur les 142 existantes dans l’Hexagone. Selon les trajets, il est donc possible que nous n’ayez pas accès aux prix des péages. Cela a été par exemple notre cas lorsque nous avons simulé un trajet Marseille-Toulouse, où le message d’erreur suivant apparaissait : « la communauté Waze travaille d’arrache-pied pour ajouter le prix des péages dans votre région ».

Il faudra donc prendre son mal en patience ou alors participer à l’effort de guerre en complétant les blancs. Par ailleurs, il faut préciser que certains prix affichés par Waze peuvent différer des prix réels, puisque les tarifs de certains péages varient selon les jours ou les heures.

Autre fonctionnalité intégrée par cette mise à jour, les alertes « Paris Respire ». Les conducteurs et conductrices d’Ile-de-France recevront désormais une notification pour les prévenir de leur entrée dans l’une des 23 zones fermées à la circulation par la mairie de Paris le dimanche, les jours fériés et lors des pics de pollution. Après la mise en place de la vignette Crit’Air en 2018, Waze veut inciter « à une conduite plus responsable » grâce à cette fonctionnalité inédite.

Source : communiqué de presse