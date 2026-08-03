Watch GT6 Series et D2 : les montres connectées Huawei sont à prix mini, vite !

Pendant une semaine, Huawei propose de belles réductions sur ses montres connectées Watch GT6, GT6 Pro et D2. Avec des baisses de prix allant jusqu’à 100 euros, vous allez pouvoir vous équiper sans vous ruiner.

Découvrir l’offre sur la Watch GT6 Pro

Découvrir l’offre sur la Watch GT6

Découvrir l’offre sur la Watch D2

Les soldes d’été viennent de se terminer. Mais Huawei a décidé de continuer de vous faire plaisir pendant une semaine. En effet, du 3 au 10 août, le géant chinois propose des promotions sur 3 de ses modèles phares, la Watch GT6, la Watch GT6 Pro et la Watch D2.

La montre connectée Huawei Watch GT 6 Pro 46mm est normalement en vente à partir de 379,99 €. Grâce à une baisse de prix de 100 €, vous pouvez l’avoir en promotion à partir de 279,99 €.

La montre connectée Huawei Watch GT 6 46mm est un modèle plus abordable encore. Elle est disponible habituellement à partir de 199,99 €. Avec une réduction de 50 €, vous pouvez vous la procurer à partir de 149,99 €.

Enfin, la montre connectée Huawei Watch D2 passe de 399,99 euros à seulement 319,99 € suite à une chute de prix de 80 €.

Huawei Watch GT6, GT6 Pro ou Watch D2 : laquelle choisir ?

La Watch GT6 Pro est la montre connectée parfaite pour les personnes qui souhaitent garder le design d’une montre traditionnelle tout en bénéficiant de tous les avantages d’une smartwatch moderne. Elle est conçue en alliage de titane pour son boîtier et en verre saphir pour son écran de 46mm. Elle est donc à la fois légère et ultra-résistante.

En ce qui concerne l’écran, on retrouve d’une dalle AMOLED ronde de 1,47 pouce avec une luminosité max de 3 000 nits pour une lisibilité aussi bonne en plein soleil qu’en intérieur. L’autonomie est également au rendez-vous puisque la Watch GT6 Pro vous offre jusqu’à 21 jours d’utilisation.

À l’intérieur du boîtier, ce modèle embarque de nombreux capteurs dont un GPS double bande qui permettent une géolocalisation encore plus précise. Vous pourrez aussi suivre en temps réel votre fréquence cardiaque, votre oxygénation sanguine, mais aussi votre qualité de sommeil et votre niveau de stress.

Enfin, la Watch GT6 Pro est particulièrement destinée à tous les sportifs puisqu’elle dispose plus de 100 modes sportifs. Et elle est d’ailleurs conseillée pour les cyclistes, les skieurs, les fans de trail, les golfeurs ou les plongeurs puisqu’elle offre des fonctionnalités spécifiques. Elle est même certifiée 5 ATM et IP69.

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La Watch GT6 est une version plus discrète, disponible en 2 formats : 46mm et 41mm. Le plus petit format est à conseiller pour les poignets fins. Elle est plus abordable puisqu’elle dispose d’un boîtier en acier inoxydable et non en titane. Elle fait aussi l’impasse sur la fonctionnalité d’électrocardiogramme. Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques que la GT6 Pro, avec une autonomie au-dessus de la moyenne des autres montres, le suivi d’une centaine d’activités sportives, les certifications 5 ATM et IP69…

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La Huawei Watch D2 offre un design très différent avec son écran rectangulaire AMOLED de 1,22 pouce. Même si elle offre le suivi d’une centaine de sports, c’est une montre connectée plus orientée sur la partie santé. C’est d’ailleurs la première au monde à bénéficier d’une mesure de la pression artérielle ambulatoire au poignet. Elle intègre un bracelet gonflable qui mesure automatiquement la pression artérielle à intervalles réguliers pour obtenir un résultat précis sur des périodes de 24 heures.

Mais ce n’est pas tout. D’un simple appui sur un bouton vous pouvez obtenir un rapport global sur votre santé qui contient 9 informations : la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), le niveau de stress, la température de la peau, un électroencéphalogramme, l’élasticité vasculaire, le contrôle respiratoire et la conscience de la respiration pendant le sommeil.