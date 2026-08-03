Chrome va sacrifier la fluidité de vos partages d’écran, voici pourquoi c’est une excellente nouvelle

Les partages d’écran en visioconférence tournent souvent au calvaire dès que le réseau faiblit. Google prépare une réponse inattendue à ce problème dans Chrome, et Microsoft Edge en profitera aussi. Le remède repose sur un renoncement pour le moins inattendu.

La visioconférence s’est imposée comme un réflexe quotidien, au bureau comme à la maison. Les navigateurs web encaissent l’essentiel de ces réunions, et leurs évolutions passent souvent inaperçues. Les correctifs de sécurité de Google Chrome pourraient s’installer sans le moindre redémarrage du navigateur. Le partage d’écran reçoit rarement autant d’attention, alors qu’il concentre les pires frustrations. Un réseau instable transforme en quelques secondes un document net en bouillie de pixels.

Google Chrome laisse déjà partager une zone approximative à la place de la position exacte sur Android. Le navigateur s’attaque cette fois à un tout autre irritant, celui du partage d’écran sur les connexions lentes. La modification a été intégrée au code de Chromium, la base commune du logiciel, et Microsoft Edge en profitera donc au même titre sur les machines Windows.

Google Chrome plafonnera la compression du partage d’écran pour préserver la netteté du texte

Google Chrome ne laissera plus l’encodeur vidéo compresser l’image sans limite. Jusqu’ici, la puce graphique décidait seule du compromis entre netteté et fluidité sous Windows. Cette logique convient à une image de webcam, beaucoup moins à un tableur rempli de petits caractères. Selon la fiche de modification Chromium, ce niveau de compression est désormais plafonné à 35, contre 51 auparavant, la valeur maximale du format H.264. Ce curseur détermine la perte de détails acceptée pour tenir dans le débit disponible. Le navigateur réduit le nombre d’images par seconde une fois ce seuil atteint. Le texte affiché reste net, le mouvement devient plus saccadé.

Le correctif ajoute une gestion plus fine des images abandonnées pour limiter les à-coups brutaux. Il empêche aussi les demandes répétées d’image complète de saturer une liaison déjà fragile. Google Chrome appliquera ce comportement par défaut sur les configurations compatibles, tout comme Edge, sans réglage à activer. Les réunions tenues sur Microsoft Teams ou Zoom depuis un partage de connexion mobile devraient y gagner. Aucune version précise de navigateur n’a encore été annoncée pour ce déploiement. Le curseur sautera davantage pendant les baisses de débit, le document affiché restera lisible.