WandaVision sur Disney+ est la série la plus piratée au monde en 2021

Si WandaVision connait une audience exemplaire depuis sa diffusion en ce début d'année, la série Disney+ fait aussi l'objet d'un record bien moins élogieux. La série Marvel est devenue la plus piratée de 2021 sur les sites de Torrent, détrônant ainsi The Mandalorian, une autre production Disney+.

WandaVision, qui est diffusée sur Disney+ depuis le 15 janvier 2021, est rapidement devenue l'une des séries les plus visionnées de la plateforme. Si elle s'est fait dépasser par Loki en termes de popularité, qui est elle aussi une production Marvel / Disney+, WandaVision a connu un succès qui n'a jamais faibli depuis sa sortie. À tel point qu'elle est aujourd'hui la série la plus piratée sur les réseaux de p2p.

Comme chaque année, le site TorrentFreak établit une liste des séries les plus piratées au monde sur les sites de Torrent. En 2020, le record était détenu par The Mandalorian. Pour 2021, la première place est détenue par WandaVision. La série, qui se déroule après les événements d'Avengers Endgame, explique comment Wanda Maximoff et Vision coulent désormais des jours heureux dans un univers de sitcoms.

Mais comment Vision est-il revenu à la vie et pourquoi chaque épisode se déroule-t-il dans une décennie différente ? Débutant sur une note plutôt légère, WandaVision se montre de plus en plus sombre et complexe, et finira par jouer un rôle essentiel dans l'avenir du MCU (Marvel Cinematic Universe). Celles et ceux qui ont vu la seconde scène post-générique du film Spider-Man No Way Home ou la bande-annonce de Doctor Strange in the multiverse of Madness en conviendront.

Sur la liste des séries TV les plus piratées en 2021, WandaVision est en tête

Si WandaVision est situé en pole position du classement des séries les plus téléchargées en BitTorrent, on trouve un certain Loki en 2e place. Les productions Marvel ont visiblement le vent en poupe sur les sites de téléchargement illégal, puisque la quasi-totalité de celles sorties en 2021 fait partie du top 10 des séries les plus piratées sur BitTorrent. Voici donc la liste des 10 séries les plus téléchargées en 2021 sur le fameux réseau de p2p :

Notez que cette liste ne prend en compte que les séries qui sont diffusées épisode après épisode. Celles qui sortent en une seule fois, et qui sont donc disponibles au téléchargement sous la forme d'un “pack” complet, ne sont pas prises en considération, ce qui peut désavantager des séries comme la Casa de Papel ou Squid Game. Il est fortement probablement que celles-ci figurent aussi dans le top 10 des séries les plus piratées de 2021.