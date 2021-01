The Witcher saison 2 : date de sortie, casting, histoire, toutes les infos

The Witcher saison 2 est très attendu, que ce soit par les fans de la saga qui ont lu les livres et joué aux jeux ou aux nouveaux amateurs de la licence, qui ont découvert Geralt de Riv à l'occasion de la première saison de la série Netflix. Dans tous les cas, voici de quoi patienter avant de pouvoir enfin profiter des aventures à venir du sorceleur.

La première saison de The Witcher a fait un carton sur Netflix, si bien que l'on devrait avoir encore de nombreuses saisons à se mettre sous la dent dans les années qui viennent. Les ventes de jeu vidéo, déjà très bonnes, ont explosé par la publication des épisodes. Un spin-off The Witcher sous forme de série animée a même déjà été commandé par la plateforme de SVOD. Et The Witcher : Blood Origin, une minisérie de six épisodes revenant sur l'origine des mutations et de l'apparition de monstres avec l'actrice britannique Jodie-Turner Smith en tête d'affiche, viendra compléter la famille également. Mais le prochain grand rendez-vous, c'est bien la saison 2 de The Witcher. En attendant sa disponibilité, voici ce que l'on sait à son sujet. Bien entendu, attendez-vous à des spoilers dans les lignes qui suivent, notamment dans les parties consacrées au casting et à l'intrigue.

📅 Quand sort la saison 2 de The Witcher ?

Aucune date de sortie officielle n'a pour le moment été communiquée. Plusieurs événements ont retardé le calendrier de production, dont notamment la situation sanitaire qui a mis un coup d'arrêt au tournage durant un temps entre mars et août 2020. Ensuite, plusieurs membres de l'équipe ont été testés positifs à la COVID-19 au mois de novembre 2020, causant une nouvelle mise en pause. Puis Henry Cavill, qui incarne Geralt de Riv, s'est blessé aux ischiojambiers lors du tournage d'une scène, ce qui l'a éloigné des plateaux durant environ un mois.

Fin janvier 2021, la production est de nouveau au travail, ralentie avec le protocole sanitaire à respecter. La suite des aventures de The Witcher est filmée au Royaume-Uni (Écosse et Angleterre), en Slovaquie et en République tchèque.

Lauren S. Hissrich, la showrunneuse, a expliqué viser 2021 pour revoir Geralt, Jaskier, Yennefer, Triss et Ciri sur nos écrans. Il est peu probable que The Witcher saison 2 soit disponible sur Netflix avant la rentrée 2021. On peut tabler pour une sortie dans le courant du dernier trimestre de l'année.

🔢 Combien d'épisodes dans The Witcher saison 2 ?

Comme pour la première, cette deuxième saison de The Witcher comprend huit épisodes. Lauren S. Hissrich a déjà fait savoir que nous devrions avoir moins d'allers-retours temporels maintenant que l'histoire est posée. Une linéarité qui devrait faciliter la compréhension des spectateurs qui n'ont pas joué aux jeux vidéo ou qui n'ont pas lu les livres.

👫 Casting : quels acteurs et quels nouveaux personnages dans la saison 2 de The Witcher ?

Les acteurs qui campaient les personnages de la saison 1 sont rejoints par de nouvelles têtes dans cette saison 2 qui va introduire de nouveaux personnages.

Dans la catégorie des retours, nous avons évidemment les incontournables. Henry Cavill est toujours le sorceleur Geralt de Riv, sa protégée Ciri est interprétée par Freya Allan, les sorcières Yennefer et Triss Merigold prennent vie respectivement grâce à Anja Chalotra et Anna Shaffer, et c'est Joey Batey qui a le rôle du ménestrel Jaskier.

Parmi les nouveaux venus, nous allons avoir l'occasion de (re)découvrir des compagnons sorceleurs de Geralt. Au moins quatre d'entre eux seront représentés à l'écran, rie de plus normal puisque cette saison 2 va nous emmener à Kaer Morhen, l'endroit où les sorceleurs de l'école du loup (dont fait partie Geralt) sont formés. Vesemir, le mentor de Geralt, est campé par l'acteur danois Kim Bodnia (Killing Eve). Autre personnage bien connu des fans de la licence, Lambert est incarné par Paul Bullion, connu pour sa présence au casting de Peaky Blinders. Yasen Atour donne vie à Coën, qui va former Ciri au combat à l'épée. Il s'agit du seul des autres sorceleurs cités ici qui n'est pas affilié à l'école du loup, mais à celle du griffon. Enfin, Eskel, reconnaissable à ses profondes cicatrices, est interprété par le comédien suisse Basil Eidenbenz. C'est d'abord le Danois Thue Ersted Rasmusse qui avait obtenu le rôle, mais il a dû renoncer suite à une incompatibilité de calendrier due au report du tournage. Il avait pourtant commencé à tourner.

Alastair Parker a également intégré le casting. Aperçu dans Doctor Who et Carnival Row, il est aussi doubleur de jeux vidéo au sein de la licence Dragon Age et dans… The Witcher III ! Il ne devrait par contre pas reprendre le rôle du personnage qu'il double dans le jeu (le nain Cleaver). On ne sait pas encore qui il va incarner, mais son physique imposant pourrait en faire une bonne option pour le personnage de Sigismund Dijkstra, le chef du service de renseignement de Redania (pour l'instant). Pour l'anecdote, il s'agit du troisième doubleur présent dans The Witcher III à rejoindre le casting de la série Netflix après MyAnna Buring (Tissaia de Vries, la sorcière qui a formé Yennefer, dans la série et Anna Henrietta dans l'extension Blood and Wine) et Lu Corfield (Marites dans la série et Iris von Everec dans l'extension Hearts of Stone).

Si les romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski constituent la base pour l'écriture de la série, les jeux vidéo ont également une influence. Le spin-off Thronebreaker : The Witcher Tales introduit le personnage de Meve, reine de Lyrie et de Rivie. Celle-ci devrait apparaître dans la saison 2 du show de Netflix, sous les traits de Rebecca Hanssen, aperçue récemment dans le film Elona Holmes. Meve, cousine de Foltest de Temeria, est un personnage plutôt mineur dans les livres. Dans le troisième tome de la saga du sorceleur (et dans Thronebreaker), elle adoube Geralt chevalier de Rivie pour l'avoir aidé à remporter une bataille contre l'armée nilfgaardienne. Et pour la petite histoire, Geralt n'est malgré son nom pas originaire de Riv, mais a pris ce nom arbitrairement en tirant à la courte paille, car il n'avait aucun patronyme. Ce n'est que plus tard et par pure coïncidence qu'il est fait chevalier de Rivie par Meve.

Kristofer Hivju, qui a fait forte impression dans son rôle de Thormund dans Game of Thrones et que l'on voit également dans Fast and Furious 8, interprète Nivellen, un homme maudit à l'apparence monstrueuse qui va croiser la route de Geralt. Agnes Bjorn joue quant à elle Vereena, une brouxe (un genre de vampire femelle), qui s'est éprise de Nivellen. Toujours au rayon des arrivées, Aisha Fabienne Ross campe Lydia van Bredevoort, l'apprentie du puissant magicien Vilgefortz de Roggeveen. Ce dernier a participé et survécu à la bataille du Mont Sodden aux côtés de Yennefer, Triss Merigold ou encore Filippa Eilhart.

Enfin, la dernière information concerne un personnage original de la série, qui n'existe ni dans les livres ni dans les jeux vidéo The Witcher : Violet, campée par Carmel Laniado. Conséquence, nous ne savons pas vraiment comment elle va être intégrée au scénario. Selon Deadline, Violet est une jeune fille dont le comportement joueur et fantasque est une façade cachant un personnage plus intelligent et plus sadique que ce qu'il n'a l'air. Elle devrait apparaître dans au moins trois épisodes de la saison 2. IGN suggère qu'elle fait partie de l'intrigue liée à Ciri.

En ce qui concerne la réalisation, Lauren S. Hissrich s'est entouré de nouveaux talents. Les réalisateurs de la saison 1 ont été remplacés par Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who), Sarah O'Gorman (Jamestown, Cursed), Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Meet the Patels) et Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella Academy), ce dernier ayant déjà collaboré avec Hissrich sur Daredevil.

📄 Histoire de The Witcher : quelle intrigue pour la saison 2 ?

Si vous êtes ici, c'est a priori que vous acceptez d'être informé sur ce qu'il va se dérouler dans les épisodes de la saison 2 de The Witcher. Nous le rappelons une dernière fois, cette partie contient des spoilers sur la suite de la série, ainsi que sur les événements de la saison 1.

Commençons par faire le point sur où nous en sommes restés. À la fin de la saison 1, Geralt de Riv parvient finalement à retrouver Ciri, pourchassée par les Nilfgaardiens, qui envahissent aussi les régions du Nord. L'alliance des sorcières comprenant notamment Yennefer et Triss Merigold a permis d'infliger une sévère défaite au Nilfgaard, mais les pertes sont énormes. C'est à partir de là que reprendra la prochaine saison.

Netflix a publié un synopsis officiel pour cette saison 2 :

Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Plusieurs arcs narratifs vont s'entremêler. Les deux personnages principaux de The Witcher sont Geralt et Ciri, enfin réunis donc. Si l'histoire suit celle du roman Le Sang des elfes, alors Ciri sera entraînée au combat, à la magie, à l'alchimie et à la connaissance des monstres par les sorceleurs de Kaer Morhen. Nous pourrions aussi en apprendre plus sur l'identité de Ciri, ses véritables origines et ses pouvoirs.

Yennefer a bien survécu à la bataille du Mont Sodden, mais se retrouve en mauvaise posture puisqu'elle devient captive selon une image partagée par Netflix sur laquelle on la voit enchainée. Reste à savoir ce qu'il advient de Triss Merigold. Dans l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, on pense qu'elle a été tuée au combat, mais revient plus tard. La série ne vas pas forcément suivre ce chemin et pourrait choisir de se focaliser sur Yennefer et laisser de côté Triss.

Nous en appondrons également plus sur deux des principaux antagonistes de ce début de série : Cahir, le chevalier noir envoyé par l'empereur nilgaardien Emhyr var Emreis pour capturer et Ciri, ainsi que Fringilla, la puissante sorcière qui s'est mise au service de l'armée de l'Empire.

Netflix a partagé la première page du script de la saison 2 de The Witcher histoire de nous mettre l'eau à la bouche. Une première scène qui nous promet de nous replonger directement dans l'univers de la licence avec la présence d'un monstre particulièrement violent.

Lauren S. Hissrich a promis en interview une saison 2 “plus intense”, la première saison servant surtout à poser les bases du monde de The Witcher. Comme annoncé précédemment, elle sera aussi plus linéaire et donc plus simple à suivre, car les différentes lignes narratives vont commencer à converger entre elles.

Netflix a aussi communiqué l'identité de quelques monstres qui croiseront la route du boucher de Blaviken : une créature rampante munie d'un œil ainsi que trois squelettes. Une théorie évoque la possibilité que ces derniers représentent les Moires, les Dames de la forêt et sorcières Ambroisie, Fuselle et Soupir. Mais cela ne se tient pas vraiment d'un point de vue chronologique et visuel.

Des photos de tournage ont été publiées par Netflix et la showrunneuse. Et certaines d'entre elles ne font pas l'ombre d'un doute : la Scoia'tael sera bien présente dans cette saison 2. Ce groupe constitué de guerriers elfes lutte pour les droits des non-humains et entreprend des actions violentes pour arriver à leurs fins. Le Nilfgaard tire parti de la Scoia'tael pour déstabiliser les royaumes du Nord.