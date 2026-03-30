iOS-Android : le multiplateforme prend un tournant décisif, voici ce qui change concrètement pour vous

Avec la diversité des langages de programmation, le développement d’applications multiplateformes n’est pas optimisé : exclusivités, problèmes de stabilité et de fluidité, décalages dans le déploiement des mises à jour… Mais grâce à sa version 6.3, Swift, le langage de programmation d’iOS prend désormais en charge Android et les bénéfices pour les utilisateurs existent bel et bien.

Les différents systèmes d’exploitation possèdent leur langage de programmation de prédilection. Pour développer leurs applications – et surtout pour qu’elles fonctionnent – les développeurs sont contraints de les utiliser. Celui d’Apple est baptisé Swift et, comme souvent lorsqu’il s’agit de la firme de Cupertino, il participe à limiter son usage en dehors de l’écosystème.

Mais après des mois de travail, l’Android Workgroup de Swift est parvenu à développer un support Android officiel : cela marque un tournant majeur pour le multiplateforme. Et si cette mise à jour majeure va faciliter la vie des développeurs, les bénéfices pour les utilisateurs n’en sont pas moins réels.

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La mise à jour 6.3 de Swift brise la frontière entre iOS et Android

Avec sa mise à niveau vers la version 6.3, Swift a reçu son premier SDK Swift officiel pour Android. Selon le journal des modifications, relayé par The Mac Observer : « Il s'agit d'une étape importante qui ouvre de nouvelles opportunités pour le développement multiplateforme en Swift. » En effet, la prise en charge officielle d’Android permet désormais aux développeurs de créer des applications Android natives en Swift, mais également d’étendre leurs projets développés avec ce code source afin qu’ils fonctionnent sur les appareils Android.

Cela signifie que les développeurs d’applications multiplateformes (iOS et Android en l’occurrence ici) n’ont à changer ni leur langage, ni leur flux de travail. Et cela a plusieurs avantages pour les utilisateurs. D’abord en termes de stabilité des applications : ne pas avoir à « traduire » une application d’un langage à l’autre réduit le risque d’erreurs – et permet ainsi une expérience plus cohérente entre les écosystèmes.

Il en va de même pour les mises à jour. Avec un langage unique pour les deux OS, elles devraient être simultanées puisque le développeur n’aura pas à les « traduire », ce qui peut engendrer des décalages – on le voit par exemple avec certaines fonctionnalités de WhatsApp.

Cette nouveauté décisive devrait permettre aux applications Android en Swift d’être plus fluides, les performances natives étant ainsi préservées. Enfin, la mise à jour Swift 6.3 devrait permettre le déploiement d’exclusivités iOS sur Android. Ainsi, si le langage principal pour le développement Android demeure Kotlin, Swift apparaît comme une option plus flexible grâce à sa prise en charge officielle de l’OS de Google.