Surfshark réinvente le VPN avec FastTrack, pour une connexion plus rapide et plus fluide

Surfshark présente sa nouvelle technologie d’optimisation du réseau baptisée FastTrack. En réduisant la latence et en améliorant les débits, cette fonctionnalité offre une expérience plus rapide et plus fluide, que ce soit pour la navigation web, le jeu en ligne ou le streaming.

SurfShark a multiplié les annonces au cours des derniers mois. Toutes convergent vers un même objectif : améliorer la sécurité de ses utilisateurs, tout en offrant les meilleures performances possibles.

Après le lancement de ses premiers DNS publics axés sur la confidentialité, suivi d’un audit indépendant qui confirme son statut de VPN No Log, Surfshark dévoile sa technologie FastTrack. Celle-ci vise à optimiser le routage des données afin d'améliorer l’efficacité et la vitesse de son VPN.

Qu’est-ce que FastTrack?

Malgré les nombreux avantages des VPN, ils doivent relever un défi majeur : limiter autant que possible leur impact sur les performances des connexions internet.

Surfshark s’attaque à cette problématique avec FastTrack. Cette technologie d’optimisation du routage analyse continuellement les chemins que peuvent emprunter vos données et choisit automatiquement l’itinéraire le plus rapide.

En temps normal, lorsque vous choisissez un serveur, le VPN choit un parcours standard pour acheminer vos données chiffrées. Ce routage ne tient pas compte des aléas du réseau, comme la congestion et les surcharges. Et plus le serveur est éloigné, plus cela dégrade les performances.

Avec FastTrack, Surfshark vous connecte dans un premier temps à son vaste réseau de serveurs appelé Nexus. Le VPN teste ensuite plusieurs itinéraires en temps réel et choisit celui qui offre le meilleur compromis en termes de vitesse et de stabilité, en évitant notamment les zones saturées du réseau. Résultat : vous profitez d’une connexion plus rapide, avec une latence réduite et de meilleurs débits.

Ce processus est comparable au fonctionnement d’un GPS. Au lieu de se limiter au chemin le plus direct entre votre position et votre destination, il analyse plusieurs itinéraires en fonction du trafic, des limitations de vitesse ou des embrouillages, puis sélectionne le chemin le plus rapide.

FastTrack : pourquoi cette fonctionnalité change la donne ?

Avec FastTrack, Surfshark annonce un gain de performances allant jusqu’à 70%. Cela permet d’avoir une connexion plus rapide et plus stable, ce qui améliore nettement l’expérience pour de nombreux usages, notamment le jeu en ligne, le streaming et la visioconférence.

Un meilleur ping pour vos jeux en ligne

Les joueurs utilisent un VPN pour se protéger des attaques DDoS, se rapprocher de serveurs de jeux spécifiques, ou encore pour influencer le matchmaking basé sur la localisation.

Grâce à FastTrack, les gamers qui utilisent Surfshark bénéficient d’un ping réduit, ce qui limite les désagréments liés à une latence élevée. C’est un atout crucial dans les jeux compétitifs ou chaque milliseconde compte.

Streaming : temps de chargement réduit et moins de microcoupures

En limitant l’impact du VPN sur les performances, FastTrack offre une expérience plus fluide sur les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou YouTube.

Une latence réduite accélère le lancement des vidéos, rendant le délai d’attente moins perceptible. Les débits plus stables limitent par ailleurs les microcoupures et le buffering.

Visioconférences : des appels plus fluides

Les visioconférences via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou WhatsApp nécessitent un bon débit et des latences minimales. Avec FastTrack, la latence supplémentaire liée au passage par des serveurs intermédiaires est fortement réduite. Les visioconférences sont ainsi plus stables, avec moins de coupures et une bonne synchronisation entre la voix et l’image.

Découvrir Surfshark

Comment utiliser FastTrack ?

La fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement sur macOS et sur les serveurs de trois villes : Sidney (Australie), Seattle (États-Unis) et Vancouver (Canada). Pas besoin de l’activer manuellement dans les paramètres. Il suffit de se connecter à l’un de ces serveurs pour profiter de l’optimisation du routage.

Les serveurs compatibles avec FastTrack sont identifiables grâce à une icône spécifique (voir sur l’image ci-dessous). La fonctionnalité devrait bientôt arriver sur les autres systèmes d’exploitation.

Enfin, Surfshark propose en ce moment une offre promotionnelle : le VPN est disponible à partir de 1,99 € au lieu de 15,27 € par mois, soit à une réduction de 87%, avec 3 mois offerts.

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3200 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.