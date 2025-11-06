Facebook fait de la discrimination à l’emploi selon cette étude, les femmes n’ont pas le droit aux postes à responsabilité

D'après une récente étude menée par six pays, le système d'offre d'emplois de Facebook distribue majoritairement les postes à faible responsabilité aux femmes. À l'inverse, la plupart des postes plus hauts placés sont présentés aux hommes.

Voilà une étude qui tombe à point nommé. Il y a quelques jours, Facebook annonçait le grand retour des offres d'emploi sur son réseau social. Après une disparition totale en 2023, la plateforme se remet doucement à publié les annonces des employeurs aux États-Unis, laissant entendre qu'un retour est prévu en Europe et dans le reste du monde. Mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle, à en croire une récente étude publiée par Global Witness.

Au total, six pays (la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Inde et l’Afrique du Sud), accompagnés par deux associations (Fondation des femmes et Femmes Ingénieures), ont passé au peigne fin l'algorithme de Facebook pour tenter de comprendre comme celui-ci distribue les offres d'emplois aux internautes. Et le constat est sans appel : Global Witness accuse Facebook de discrimination à l'emploi basée sur le genre.

Facebook accusé de sexisme et discrimination à l'emploi

Pour arriver à cette conclusion, les trois associations ont publié cinq offres d'emplois, sans jamais préciser le profil des personnes recherchées. Sans même que l'annonce ne contienne de détails sur le genre, l'âge ou encore les qualifications, Facebook a automatiquement appliqué une préférence pour certains profils. Ainsi, les offres pour des postes d’auxiliaire petite enfance, de secrétaire et de psychologue ont en grande majorité été diffusées auprès de femmes.

Il ne s'agit pas d'une légère différence. L'annonce pour le poste d’auxiliaire petite enfance, bien que non genrée, a été vue à 94% par des femmes. En parallèle, 85% des utilisateurs ayant vu l'annonce pour le poste de responsable infrastructure informatique étaient des hommes. “Le système mis en œuvre pour diffuser les offres d’emploi traite différemment les utilisateurs de la plateforme Facebook à raison de leur sexe”, conclut la Défenseure des droits avant de saluer “un grand pas en avant” dans la lutte contre la discrimination au travail.

Pour autant, les choses ne sont pas près de changer. En effet, ce verdict ne contraint aucune Meta à modifier le fonctionnement de son algorithme, malgré les fortes recommandations de la Défenseur des Droits. En outre, Meta a rétorqué que celle-ci “n’est pas compétente territorialement pour instruire ce dossier”. Ambiance.

