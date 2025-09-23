L’IA de Facebook va vous aider à trouver l’âme sœur, voire vous forcer la main

Meta annonce 2 nouveautés basées sur l'intelligence artificielle intégrée à Facebook. Elles vous aideront à faire des rencontres amoureuses de manière plus ou moins appuyées.

Difficile de faire des rencontres spontanées à mesure que le temps passe. Une fois installé dans sa routine quotidienne, on croise majoritairement des nouvelles têtes au travail ou dans le cadre d'un loisir régulier comme une pratique sportive. Et si là personne ne trouve grâce à vos yeux, la solution de repli est bien souvent une application de rencontres. À vous les “swipe”, les conversations parfois très éphémères, les suspicions face à un profil qui semble trop beau pour ne pas être un bot ou un escroc…

Mais tout n'est pas si noir heureusement. Pour tirer le meilleur des applis de rencontres, certains n'hésitent pas à recourir à l'intelligence artificielle. De la sélection des profils aux premiers échanges, l'IA s'occupe de tout. Cela peut sembler étrange, et pourtant de plus en plus de plateformes laissent une place à ce genre de technologies. Comme Meta par exemple, avec l'annonce de deux nouveaux outils intégrés à son service Facebook Rencontres.

Facebook dévoile un assistant IA censé vous aider à faire des rencontres

Comme son nom l'indique, Facebook Rencontres est un espace du réseau social dédié aux… rencontres, comme Marketplace l'est pour l'achat/vente de produits. Afin de “réduire la fatigue liée au balayage” (swipe), Meta y introduit un assistant IA. Son but est de dénicher des profils collant au plus près de vos envies. Au lieu d'utiliser les filtres classiques, vous pouvez lui demander : “Trouve-moi un homme/une femme qui habite près d'ici et qui aime se balader en forêt“. L'assistant peut aussi vous donner des conseils pour améliorer votre profil.

L'autre nouveauté s'appelle Meet Cute. Une fois par semaine, l'IA vous “matchera” automatiquement avec un profil répondant selon elle à vos attentes. Vous déciderez alors d'engager la conversation ou non, sachant que l'option est désactivable à tout instant. Pour le moment, Meta lance ces deux fonctionnalités aux États-Unis et au Canada uniquement. La firme n'indique pas quand elle compte les déployer ailleurs dans le monde.