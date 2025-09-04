Facebook peut accéder à toutes vos photos dans le plus grand secret… à moins de désactiver cette option

Depuis quelques temps, Facebook peut accéder aux photos stockées sur votre smartphone. On vous explique pourquoi et comment l'en empêcher.

En avril dernier, Facebook a confirmé les craintes de nombreux utilisateurs : oui, le réseau social va utiliser vos posts pour entraîner son IA maison… Que vous ayez donné votre accord ou non. Une pratique entrée en vigueur juste après le déploiement de Meta AI en Europe, identifiable par ce fameux cercle bleu visible sur WhatsApp, Instagram et Facebook.

Comme l'expliquait l'entreprise américaine à l'époque, seules les publications rendues publiques seront utilisées pour nourrir ses modèles : posts, commentaires, photos, vidéos, reels ou stories. Elle avait néanmoins assuré que les contenus privés et les données des utilisateurs mineurs seraient exclus du processus.

Bien entendu, Meta n'est pas à son premier coup d'essai lorsqu'il s'agit d'innover pour récupérer vos données. Mais savez-vous justement que le réseau social a la possibilité d'accéder à toutes vos photos, y compris celles stockées sur votre smartphone ? On vous explique tout.

Facebook peut accéder à toutes vos photos, et vous ne le savez peut-être même pas

Est-ce que vous connaissez l'Accès à la pellicule ? Derrière cette appellation fumeuse se cache en réalité une fonctionnalité plutôt invasive lancée sur Facebook. Voilà le principe : Meta peut accéder à l'intégralité des photos/vidéos stockées sur votre smartphone (et pas seulement celles publiées sur votre profil) pour les analyser sur son cloud.

L'entreprise collecte notamment les métadonnées comme la date à laquelle vos photos/vidéos ont été prises, le type de photo, mais aussi le contenu, le lieu ou encore la qualité d'image ! D'après la compagnie américaine, cet accès est nécessaire pour certaines fonctionnalités comme le partage de photos/vidéos sur Facebook et dans vos stories, ou pour ajouter une vidéo lors de la création d'un reel.

Une simple fenêtre et des termes flous

Là où le bât blesse, c'est que de nombreux utilisateurs ne savent probablement pas que Meta accède à ces données. Lors de la création d'une story, l'entreprise affiche bien une fenêtre contextuelle intitulée Accès à la pellicule… Mais vous en conviendrez, on peut très bien appuyer machinalement sur Continuer quand on cherche à publier quelque chose rapidement.

D'autant que les termes utilisés par Facebook restent assez flous. Pour cause, le réseau social ne dit jamais explicitement qu'il a besoin de cette autorisation pour accéder à l'ensemble de vos photos, voyez par vous-même : “Autoriser Facebook à accéder à votre pellicule ? Ceci vous permet de partager des photos de votre pellicule et d'activer d'autres fonctionnalités pour les photos et les vidéos”. Vous en conviendrez, on a connu plus clair comme formulation. Pire encore, de nombreux utilisateurs ont affirmé avoir trouvé ces options activées dans leurs paramètres à leur insu, ce qui soulève des questions inquiétantes sur la prise en compte de leur consentement.

Cerise sur le gâteau, Facebook s'apprête à pousser le vice encore plus loin. Aux Etats-Unis et au Canada, la société mène actuellement des tests pour une autre fonctionnalité similaire : analyser toutes les photos (y compris privées) des utilisateurs pour proposer des suggestions de publications basées sur l'IA, comme des collages, des résumés mensuels, des albums thématiques ou des versions retouchées de vos images. Il y a fort à parier que cette fonctionnalité débarque tôt ou tard en France.

La question est maintenant de savoir si cette option est activée ou non sur votre compte Facebook. Si c'est le cas, vous pouvez le voir très rapidement en suivant ces étapes :

En haut de votre fil d'actualité, appuyez sur le bouton + et Créer une story

Rendez-vous ensuite dans les paramètres en pressant le bouton en forme d'engrenage

Dans Autres paramètres (et si la fonctionnalité est activée), vous devriez voir un onglet Paramètres de la pellicule

(et si la fonctionnalité est activée), vous devriez voir un onglet Cliquez dessus pour accéder aux deux options suivantes : Suggestions de partage à partir de votre pellicule et Obtenir des suggestions de la pellicule quand vous naviguez sur Facebook

Si les deux boutons sont sur On, on vous invite évidemment à les basculer sur Off pour désactiver ces fonctionnalités de pistage. Bien entendu, vous devrez vous passer de certaines “features” de Facebook, mais il s'agit du prix à payer pour garantir la confidentialité de ses photos.

Par ailleurs, on vous suggère également de limiter au maximum les autorisations accordées à Facebook, notamment sur les photos/vidéos (et toutes vos autres données) :

Dans les Paramètres de votre smartphone, rendez-vous dans Applications > Voir toutes les applis > Facebook

Appuyez maintenant sur Autorisations > Photos et vidéos

Optez plutôt pour Autoriser un accès limité (surtout si vous souhaitez continuer à partager de temps en temps des photos) ou bien sur Ne pas autoriser

Et vous, connaissiez-vous l'existence de cette fonctionnalité sur Facebook ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : ZDNET