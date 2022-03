Vous pourrez bientôt recharger votre voiture électrique en 9 secondes grâce à cette technologie

Des scientifiques ont mis au point une technologie capable de recharger entièrement une voiture électrique en seulement 9 secondes. Pour cela, le système utilise la physique quantique pour recharger toutes les cellules de la batterie d’un coup, plutôt qu’une à une. Cette technologie pourrait révolutionner plusieurs secteurs de l’énergétique, notamment le nucléaire.

Si les voitures électriques ont révolutionné le marché de l’automobile, elles souffrent encore d’un problème de taille : leur batterie. Pas tant au niveau de l’autonomie, puisque les innovations permettent désormais d’atteindre les 1000 km pour certains véhicules, mais plus au niveau de la recharge. En effet, il faut compter entre 20 et 40 minutes dans une station de charge, et jusqu’à 10 heures à domicile pour remettre les batteries à bloc.

Ainsi, de nombreuses recherches sont effectuées sur ce sujet. 10 minutes, voire même 5 minutes, les scientifiques parviennent à obtenir des résultats impressionnants sur leurs projets respectifs. Mais aucun n’arrive à la cheville d’aujourd’hui. En effet, une nouvelle équipe de chercheurs a réussi l’exploit de recharger entièrement une batterie de voiture électrique en seulement 9 secondes. Mieux encore, il est possible d’en faire de même depuis son garage.

On pourra bientôt recharger sa voiture électrique en seulement 9 secondes

Pour obtenir ce résultat, les scientifiques se sont aidés des lois de la physique quantique pour recharger chacune des cellules de la batterie en même temps. Selon eux, une batterie de 200 cellules se recharge 200 fois plus rapidement que d’ordinaire grâce à leur procédé.

L’étude précise que la technologie n’en est encore qu’au stade de prototype et qu’il y a encore un long chemin à parcourir avant son déploiement auprès du grand public. Toutefois, le projet est pour le moins prometteur. En effet, jamais aucune technologie n’a atteint ce record de recharge par le passé.

« Les conséquences pourraient être considérables et les implications de la charge quantique pourraient aller bien au-delà des voitures électriques et de l’électronique grand public », écrit la co-autrice de l'étude Dr Dario Rosa, en citant notamment des applications au sein des centrales nucléaires.

Source : Metro