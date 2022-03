Tesla Cybertruck : Elon Musk confirme un lancement reporté à 2023

Le Cybertruck de Tesla arrive-t-il bientôt sur nos routes ? Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience comme vient de le révéler Elon Musk lors de l'inauguration de la Gigafactory de Berlin. Selon les dires du milliardaire, la production du pick-up électrique futuriste débutera dès 2023.

Présenté en 2019 en fanfare lors d'une conférence qui est restée dans les annales, le Cybertruck de Tesla se fait toujours attendre. Le pick-up électrique au design futuriste ne compte plus les reports de lancement. Cependant et depuis début 2022, de nombreuses vidéos volées ont permis d'en apprendre plus sur le Cybertruck et sur les modifications apportées sur le véhicule.

Grâce à une vidéo volée publiée en février 2022, nous avons par exemple pu voir que l'essuie-glace qui avait tant fait polémique a été retiré par les ingénieurs de Tesla. Seulement et malgré la publication de ces vidéos, aucune information officielle à se mettre sous la dent concernant la date du lancement du Cybertruck. C'est désormais chose faite.

Fin du développement en 2022, début de production du Cybertruck en 2023

Lors de la dernière conférence téléphonique avec les investisseurs sur les résultats du 4e trimestre 2021, Elon Musk a clairement indiqué que la sortie du Cybertruck était encore loin. Néanmoins, le milliardaire a voulu se montrer rassurant en précisant que le développement du Cybertruck se terminera en 2022, le but étant de lancer la production en 2023. Notez qu'il a réitéré ses propos lors de l'inauguration de la nouvelle Gigafactory de Berlin, qui produira notamment les dernières Model Y à destination du marché européen.

Pour rappel, on se souvient qu'en janvier 2022, Tesla avait supprimé la date d'entrée en production sur la page dédiée au Cybertruck sur son site officiel. Une bien mauvaise nouvelle pour les fans, qui s'attendaient donc à un énième report de lancement du pick-up. Ils avaient vu juste, puisque le Cybertruck n'arrivera pas sur les routes avant 2023.

Notez qu'il y une attente considérable autour du pick-up électrique de Tesla. Et pour cause, le Cybertruck enregistrait pas moins de 1,2 millions de précommandes en août 2021. Soit des recettes colossales à hauteur de 79 milliard de dollars pour Tesla. La liste d'attente d'ailleurs pour réserver un Cybertruck ne cesse de s'allonger, les derniers arrivés devront patienter plusieurs années pour obtenir leur exemplaire.

Source : InsideEV's