Voici la liste des 5 voitures les plus volées en France en 2021

La liste des 5 voitures les plus volées de France vient d'être publiée. Cette année, c'est la Toyota Prius qui se hisse en tête de ce triste classement.L'hybride est spécialement appréciée des criminels à cause de son pot catalytique.

Nos confrères du magazine AutoPlus viennent de publier le classement des voitures les plus volées de France l'année dernière. Pour mettre au point cette triste sélection annuelle, le magazine spécialisé s'est appuyé sur les données de neuf assureurs.

Comme le note le magazine, le nombre de véhicules dérobés chaque année en France est stable depuis 2020. “Chaque année, on dénombre 120 000 véhicules dérobés, soit 336 vols de voitures… chaque jour !”, regrette le rapport, qui précise que la pandémie, et les mesures de confinement, n'ont pas changé la donne.

Découvrez la liste des voitures les plus volées en France en 2021

En tête du classement, on trouve la Toyota Prius. Produite depuis 1997 , cette voiture hybride n'était pas présente dans le top des véhicules les plus volés l'année dernière. D'après le magazine, il semble que la voiture soit convoitée par les criminels à cause de son pot catalytique, aussi appelé catalyseur.

Le pot des voitures hybrides contient davantage de métaux précieux (rhodium, platine et palladium) que le pot d'une voiture thermique. Ces métaux sont revendus au prix fort sur le marché. Le rhodium par exemple vaut plus de 600 euros le gramme, soit onze fois plus que l’or.

Dans certains cas, les voleurs se contentent de retourner la voiture pour s'emparer du catalyseur. D'après la gendarmerie nationale, les exactions de cet acabit sont en nette augmentation d'année en année. Notez que les voleurs profitent d'ailleurs de la pénurie des métaux, et de la hausse des prix, pour engranger des bénéfices. C'est pourquoi la Prius est devenue particulièrement appréciée des voleurs de voitures. Découvrez le classement ci-dessous :

Toyota Prius DS 7 Crossback Renault Mégane RS Renault Clio 4 Renault Megane 4

En seconde place, on trouve la DS 7 Crossback, un luxueux SUV (116 vols pour 10 000 véhicules). La troisième place est occupée par la Renault Mégane RS (156 vols pour 10 000 véhicules). Ces deux modèles ne sont pas très répandus dans l'Hexagone. Enfin, la Clio et la Mégane, deux voitures populaires en France, ferment la marche.

D'après le magazine, les voitures de luxe n'attirent plus les voleurs. “Quant aux voitures de luxe, autrefois en tête de notre palmarès, elles attirent de moins en moins les gangsters. Leur protection électronique étant désormais difficile à contourner”, souligne AutoPlus. On pense notamment aux mesures de sécurité mises en place par Tesla sur ses bolides électriques.

