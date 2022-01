Tesla Model S : cette batterie révolutionnaire augmente l’autonomie jusqu’à 1210 km

L’entreprise Our Next Energy (ONE) a mis au point une batterie capable d’exploser le record d’autonomie de la Tesla Model S. Alors que la voiture peut initialement rouler pendant 650 km, cette batterie double ce chiffre en le faisant grimper à 1210 km. La firme n’a pas précisé le procédé de production, mais compte proposer d’autres prototypes au cours de l’année.

La Tesla Model S n’est pas particulièrement reconnue pour son autonomie. En effet, grâce à la version Plaid, elle brille avant tout grâce à ses records de vitesse qu’elle établit régulièrement. On se rappelle d’ailleurs de la déception causée par la version Grande Autonomie, qui ne propose finalement pas une véritable plus-value dans ce domaine. Autrement dit, il reste encore de la place pour l’amélioration à ce niveau, et les constructeurs de batteries ne se font pas prier pour proposer leurs innovations.

C’est notamment le cas de Our Next Energy (ONE), entreprise américaine qui vient de revendiquer un nouveau record d’autonomie sur la Tesla Model S. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci n’a pas fait les choses à moitié. Grâce à sa nouvelle batterie, l’autonomie de la voiture a quasiment doublé, atteignant ainsi 1210 km. Une performance obtenue en roulant à une vitesse fixe d’environ 90 km.

Une entreprise bat tous les records d’autonomie sur la Tesla Model S

« Our Next Energy inc. (ONE), une entreprise du Michigan spécialisée dans la technologie des batteries, a fait la démonstration d’une batterie qui a permis à un véhicule électrique de parcourir 1210 km sans être rechargé », a déclaré la firme. « Le véhicule a effectué un essai routier à travers le Michigan fin décembre à une vitesse moyenne de 90 km/h ». Il y a de quoi se demander ce qui est mis dans cette batterie pour obtenir cette performance impressionnante. Malheureusement, ONE reste bien mystérieux à ce sujet.

« Le système de batterie a une densité d’énergie de 416 Wh/L (contre environ 245 Wh/L pour le pack d’origine) et utilise une cathode en nickel-cobalt-manganèse et une anode en graphite », s’est contenté d’expliquer le constructeur. « Le pack a ajouté 331 kg au total à la masse initiale de la batterie (et du véhicule) tout en ajoutant 99,8 kWh d’énergie. La densité d’énergie spécifique du pack que nous avons testé était de 231 Wh/kg ».

Il faudra donc attendre encore un peu avant d’en savoir plus sur la technologie à l’œuvre. En effet, l’entreprise prévoit de présenter d’autres prototypes d’ici la fin de l’année. En attendant, celle-ci a publié une vidéo revenant sur le projet.

Source : electrek