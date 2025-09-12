Ninja Swirl by CREAMi : vite, la nouvelle machine à glaces 13-en-1 est déjà à prix cassé avec un blender offert !

Après la Ninja CREAMi Deluxe, le géant américain a décidé de sortir un nouveau modèle qui va encore plus loin : la Swirl by CREAMi. Cette machine à glaces capable de faire des glaces à l’italienne est normalement en vente à 369,99 € avec un lot de 4 pots. Mais bonne nouvelle, pour la rentrée, vous pouvez vous l’offrir à 307,99 € seulement avec un blender offert en utilisant notre code exclusif PHONANDROIDNINJA25.

Les vacances d’été sont bel et bien terminées mais ce mois de septembre nous réserve encore de belles journées estivales.

Pour fêter la rentrée, Ninja a décidé de brader sa nouvelle machine à glaces, la Swirl by CREAMi. Ce modèle 13-en-1 est capable entre autres de réaliser de la glace onctueuse pour faire des boules mais aussi des glaces à l’italienne.

Normalement en vente à 369,99 € dans un pack contenant 4 pots, cette machine à glaces révolutionnaire est affichée en promotion à 349,99 € avec un blender portable Ninja Blast offert d’une valeur de 59,99 €.

Si vous souhaitez vous offrir la Swirl by CREAMi moins chère, en utilisant le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez vous offrir la machine à glaces sans le blender à 307,99 € seulement. C’est un excellent pour un appareil avec de telles caractéristiques !

Pour rappel, durant le mois de septembre, le code PHONANDROIDNINJA25 fonctionne sur tout le site (hors accessoires). En le renseigner dans votre panier, vous avez 12% de réduction en plus et c’est cumulable avec les offres en cours !

Pourquoi acheter la Ninja Swirl by CREAMi ?

Les glaces vendues dans le commerce sont généralement onéreuses ou avec une composition douteuse, et parfois même les deux. Comme souvent, la solution plus saine serait de les faire maison. C’est pour ça que Ninja a décidé de développer un produit pour vous permettre de faire de délicieux desserts glacés simplement et rapidement.

La Ninja Swirl by CREAMi est une machine à glaces 13-en-1 qui permet de réaliser aussi bien des glaces onctueuses pour faire des boules que de savoureuses glaces à l’italienne, le tout directement dans sa cuisine.

Ainsi, elle propose 6 modes Soft‑Serve pour la glace à l’italienne, à savoir Ice Cream (crème glacée), Light Ice Cream (Crème glacée allégée), Fruiti, Frozen Yoghurt (Yaourt glacé), Soft Serve Gelato (Gelato Tourbillon), et un mode spécial CreamiFit pour des préparations plus légères et riches en protéines.

Elle dispose aussi de 6 modes de glaces à la texture parfaite pour réaliser des boules classiques incluant crème glacée, sorbet, gelato, yaourt glacé et même milkshake !

Et pour couronner le tout, avec la fonction Mix‑In (Extra), vous pouvez incorporer des garnitures comme des éclats de chocolat ou des fruits secs pour un résultat encore plus gourmand.

Dans ce pack en promotion, vous avez 4 pots Swirl de 480 ml fournis avec des couvercles. Vous pouvez donc réaliser 4 parfums différents et les garder au congélateur.

Enfin, lorsque vous ajoutez la Ninja Swirl by CREAMi dans votre panier, un blender portable Ninja Blast offert est automatiquement ajouté à votre commande. Ce blinder nomade est compact, pratique et silencieux. Vous pouvez facilement l’emporter avec vous partout pour préparer des smoothies ou shakes protéinés en un clin d’œil. Il se recharge en USB-C et tous les éléments passent au lave-vaisselle.