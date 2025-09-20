Forfait eSIM Ubigi gratuit pour rester connecté dans plus de 200 destinations

Après le rush estival, vous comptez profiter d’une escapade plus calme et plus accessible cet automne ? Prévoyez votre forfait internet dès maintenant pour votre prochain voyage. Ubigi propose en ce moment un forfait eSIM gratuit, et plein d’autres avantages en bonus.

L’élégance automnale du Japon vous fait de l’œil ? C’est bientôt la saison du Koyo, avec sa célèbre chasse aux érables rouges. Et il est encore temps de profiter des derniers jours de l’Expo 2025 d’Osaka, qui ferme ses portes à la mi-octobre.

Où que vous alliez cet automne, mieux vaut prévoir un moyen simple de rester connecté, sans tracas. Avec une eSIM, vous pouvez activer un forfait en seulement quelques minutes, et ce, avant même votre départ.

Obtenez le forfait Ubigi 500mo gratuit maintenant

Profitez d’un forfait eSIM gratuit chez Ubigi

L’opérateur français Ubigi, spécialiste des forfaits eSIM internationaux, propose une offre attractive pour les voyageurs, mais pas seulement. En ce moment, vous pouvez profiter d’un forfait gratuit de 500 Mo en 5G ou 4G, valable dans le monde entier.

Et si vous allez au Japon, les forfaits eSIM Ubigi sont sous licence officielle pour l’Expo 2025. Ces forfaits couvrent non seulement Osaka où se déroule l’exposition, mais aussi l’ensemble du territoire japonais.

Quelle que soit votre destination, vous pouvez profiter du forfait gratuit. Il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. Le forfait s’ajoutera automatiquement au nouveau compte. Et bonne nouvelle : vous n’êtes pas obligé de l’activer tout de suite.

Le forfait sera conservé jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Il suffira alors de l’activer au moment opportun pour profiter de vos 500 Mo d’Internet gratuit.

Notez toutefois que le délai avant l’activation du forfait n’est pas illimité. Pensez donc à vérifier la date limite de validité indiquée dans votre compte.

Ce forfait eSIM d’Ubigi peut être utilisé dans plus de 200 destinations, dont 60 avec un accès à la 5G. Notez qu’il inclut uniquement les données mobiles, sans appels, ni les SMS classiques.

Cela ne pose toutefois aucun problème : vous pouvez passer des appels via WhatsApp, Messenger, FaceTime ou toute autre application de messagerie.

Et si les 500 Mo de data ne suffisent pas, Ubigi propose des forfaits de différents volumes : 3 Go, 10 Go, 50 Go, voire des forfaits illimités dans plus de 50 destinations.

Accéder à l’offre Ubigi

10% de réduction sur votre premier forfait eSIM Ubigi

Pour toute recharge supplémentaire, Ubigi vous offre en plus 10% de réduction. Pour en profiter, il faut récupérer un coupon de réduction dans votre espace abonné.

En effet, le code de réduction est automatiquement ajouté à votre compte au moment de sa création.

Rendez-vous dans votre espace abonné Ubigi

Sélectionnez Récompenses depuis le menu

depuis le menu Copiez le code de réduction qui s’affiche (exclusif aux lecteurs de Phonandroid)

Allez ensuite dans le catalogue des forfaits en cliquant sur Recharge dans le menu ou sur Acheter un forfait depuis le tableau de bord

dans le menu ou sur depuis le tableau de bord Après avoir choisi votre forfait, appliquez le code promo à l’étape de paiement.

Comment installer l’eSIM Ubigi sur votre smartphone ?

Après avoir récupéré votre forfait gratuit et votre code de réduction, il est temps d’installer l’eSIM Ubigi sur votre smartphone. Mais avant, vérifiez que l’appareil est bien compatible. Il suffit de taper *#06# et de valider. Si vous voyez un code EID s’afficher à l’écran, votre smartphone est compatible eSIM.

Ensuite :

Ouvrez l’application Ubigi après l’avoir téléchargée sur le Play Store ou l’App Store.

Connectez-vous à votre compte

En haut, cliquez au niveau de la bannière Orange, cliquez sur Installer votre eSIM et suivez les étapes.

Vous pouvez maintenant profiter de votre forfait eSIM. Notez pour finir que chaque forfait est valable uniquement dans le pays pour lequel il a été activé. Mais Ubigi propose aussi des forfaits régionaux, ainsi que d’autres valables dans le monde entier.

Voir l’offre Ubigi

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.