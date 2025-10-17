Google : comment ajouter un contact de confiance pour récupérer votre compte

Google permet de définir un contact de confiance qui pourra débloquer l’accès à votre compte en cas de besoin. Voici comment faire pour mettre en place cette option dès maintenant.

Mot de passe oublié, compte compromis par une cyberattaque… L’accès à votre compte Google peut se retrouver bloqué du jour au lendemain. Il est pourtant indispensable puisqu’il abrite vos mails, vos fichiers dans le cloud ou encore vos photos. Heureusement, plusieurs méthodes existent pour le récupérer.

Google en a récemment ajouté une nouvelle dans le cadre d’une meilleure protection contre les fraudes. Elle permet de définir l’un de vos contacts comme personne de confiance. L’idée est de pouvoir faire appel à elle pour qu’elle valide le déblocage de votre compte et donc vous en redonne l’accès. Évidemment, cela ne fonctionne que si vous avez pris le temps d’activer l’option en amont. Nous vous expliquons comment faire.

Voici comment ajouter un contact de confiance pour récupérer votre compte Google

La marche à suivre est la suivante :

Connectez-vous à Gmail ou un autre service Google. Cliquez sur votre avatar en haut à droite puis Gérer votre compte Google. À gauche, sélectionnez Sécurité. En bas du bloc Contacts pour la récupération de votre compte, cliquez sur la case Contacts pour la récupération de votre compte. Il est possible que vous ayez à entrer de nouveau votre mot de passe Google. Faites-le. Une fois sur la page dédiée, cliquez sur Ajouter un contact pour la récupération du compte. Dans la liste qui s’affiche, sélectionnez un ou plusieurs contact (jusqu’à 10). Validez avec Continuer puis Envoyer la demande. Votre contact recevra un mail avec un lien sur lequel il devra cliquer afin de valider l’opération. Il est valable 7 jours.

À partir de maintenant, vous pouvez choisir un contact de confiance pour récupérer votre compte Google. Un nombre s’affichera alors sur votre smartphone. Envoyez-le à la personne concernée sous 15 minutes. Cette dernière recevra une notification lui indiquant que vous avez besoin d’elle et devra choisir le bon nombre parmi 3, ce qui débloquera l’accès à votre compte. Simple et efficace.