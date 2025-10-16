USB : quel port utiliser sur son PC pour transférer des fichiers le plus rapidement possible ?

Si vous travaillez dans la vidéo ou que souhaitez simplement transférer votre dossier de photos de vacances sur un disque dur, vous avez probablement été confronté à un problème de taille : la durée du transfert. En effet, celle-ci grimpe rapidement en flèche dès lors que l’on souhaite déplacer quelques gigas de données. Heureusement, il existe quelques astuces simples pour accélérer le processus.

L’USB fait sans aucun doute partie de ces technologies que tout le monde utilise quotidiennement sans vraiment la comprendre. Pendant des années, la chose était relativement simple : un port unique pour une prise unique, l’un se branche dans l’autre et le transfert peut commencer. Mais rapidement, les choses ont commencé à se complexifier et de nouvelles normes sont apparues.

On pourrait alors qu’il s’agit d’une simple histoire de format, et qu’il suffit de choisir le bon câble pour le bon appareil. En théorie oui, mais là encore, les choses sont un peu plus compliquées que ça. En effet, toutes les normes USB ne se valent pas, notamment sur un détail clé : la vitesse de transfert. Autrement dit, si vous cherchez à optimiser votre temps et donc à effectuer des transferts de fichiers le plus rapidement possible, c’est par là qu’il faut commencer à chercher.

Les différentes normes USB et leur vitesse de transfert

On ne vous en voudra pas si vous ne vous êtes jamais intéressées aux différentes normes USB jusqu’à maintenant. La chose est incroyablement (et inutilement) complexe et il est particulièrement complexe de s’y retrouver. Entre les normes qui changent de nom en fonction du contexte, celles dont la nomenclature est proche, les différences entre norme et type, etc., c’est un véritable enfer de s’y retrouver.

Commençons donc par le commencement. Il existe, à l’heure actuelle, 5 normes d’USB : USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 et USB 4. Chacune ses normes, à mesure sur son chiffre augmente, est plus “rapide” que la précédente, c’est-à-dire qu’elle supporte des vitesses de transfert plus élevées. Alors que l’USB 2.0 permet des transferts jusqu’à 480 Mo/s, l’USB 4 peut quant à lui grimper jusqu’à 40 Go/s. Voilà donc pourquoi il est crucial de choisir le bon port USB avant de se lancer dans un gros transfert.

Oui, mais : il y a une première difficulté. Il est tout à fait probable qu’en cherchant à acheter un câble USB, vous ne tombiez sur aucun des noms cités plus haut. Et ce pour une raison simple : toutes les normes, d’autant plus celles de 3e génération, possèdent plusieurs noms. Par exemple, le nom officiel de la norme USB 3.0 est USB 3.2 Gen 1. Et non, aucun rapport avec la norme USB également citée plus haut, qui quant à elle se nomme en réalité USB 3.2 Gen 2×2.

Vous commencez à avoir mal au crâne ? C’est bien normal. Pas de panique, nous vous avons préparé un petit tableau récapitulatif un peu plus bas. En attendant, il faut s’atteler à la deuxième difficulté : la norme USB ne doit surtout pas être confondue avec son type. Concrètement, le type est la “forme” du port – et donc du câble qui va avec. Voici la liste de tous les types d’USB :

USB Type A : C’est le type le plus commun. Il s’agit du port le plus commun, de forme rectangulaire que vous trouvez généralement sur le côté de votre PC portable et en haut de votre tour.

C’est le type le plus commun. Il s’agit du port le plus commun, de forme rectangulaire que vous trouvez généralement sur le côté de votre PC portable et en haut de votre tour. USB Type B et Mini Type B : Plus rare, de forme carrée, il s’adresse surtout aux périphériques tels que les imprimantes et appareils photo. Il ne nous intéresse pas ici.

Plus rare, de forme carrée, il s’adresse surtout aux périphériques tels que les imprimantes et appareils photo. Il ne nous intéresse pas ici. Micro Type-B avec câble 2.0 : Ce type est plus commun, puisqu’on le trouve encore régulièrement sur des appareils électroniques. Vous rechargez probablement votre casque audio avec ce port, très petit et fin, de forme rectangulaire.

Ce type est plus commun, puisqu’on le trouve encore régulièrement sur des appareils électroniques. Vous rechargez probablement votre casque audio avec ce port, très petit et fin, de forme rectangulaire. USB Type C : Il s’agit du type le plus commun sur les appareils portables, et pour cause : en Europe, il est officiellement devenu le chargeur universel en 2024. De forme rectangulaire arrondie, assez fin, c’est lui qui est venu remplacer le Lightning depuis l’iPhone 15.

Il s’agit du type le plus commun sur les appareils portables, et pour cause : en Europe, il est officiellement devenu le chargeur universel en 2024. De forme rectangulaire arrondie, assez fin, c’est lui qui est venu remplacer le Lightning depuis l’iPhone 15. USB Lightning : L’ancien port propriétaire d’Apple. Il n’existe plus en Europe, sauf si vous possédez un vieil iPhone ou Macbook.

Maintenant que l’on a fait le tour des différents normes et types qui les accompagnent, reste à savoir quelle vitesse de transfert celles-ci proposent. Comme expliqué plus haut, la bande passante de chacune des normes augmente de manière exponentielle de génération en génération :

USB 2.0 : 480 Mb/s (60 Mo/s)

480 Mb/s (60 Mo/s) USB 3.0 : 5 Gbit/s (625 Mo/s)

5 Gbit/s (625 Mo/s) USB 3.1 : 10 Gbit/s (1,25 Go/s)

10 Gbit/s (1,25 Go/s) USB 3.2 : 20 Gbit/s (2,5 Go/s)

20 Gbit/s (2,5 Go/s) USB 4.0 : 40 Gbit/s (5 Go/s)

À noter que les ports Thunderbolt de génération 3 et 4 affichent la même bande passante théorique que l’USB 4.0. Rappelons également qu’il s’agit de là du débit maximum. Il y a fort à parier que le débit moyen (qui dépend de multiples facteurs, comme le câble utilisé et les supports d’envoi et de réception) sera plus bas. En revanche, celui-ci augmentera bien si vous utilisez des normes plus récentes.

Reste désormais à savoir quels ports USB votre PC propose, et donc lequel utiliser pour transférer de gros fichiers. Vous l’aurez compris, mieux vaut vous rapprocher le plus possible de la génération la plus récente pour obtenir de meilleures performances. D’accord, mais comment les différencier ?

La première chose à faire est de consulter la fiche technique de votre ordinateur portable ou de la carte-mère de votre PC fixe. Cela vous permettra de savoir quels ports celui-ci propose. Encore mieux : si vous possédez encore le manuel, vous saurez même précisément où ces derniers se trouvent.

Mais dans le cas où vous ne seriez en possession d’aucun des deux, il existe heureusement une autre solution pour bien différencier les différents standards, la couleur. En effet, chacun d’entre eux dispose d’une couleur qui leur est associée et qui ne qui sera utilisée par aucun autre. Cela est particulièrement pratique sur les cartes-mères qui peuvent présenter plusieurs ports au même endroit. Voici donc les couleurs de chaque standard :

USB 2.0 : noir

noir USB 3.0 : bleu

bleu USB 3.1 : violet ou turquoise

violet ou turquoise USB 3.2 : rouge

rouge USB 4.0 : neutre, utilise le même port que l’USB-C

Comme vous avez pu le constater, les choses se compliquent légèrement pour ce qui est de l’USB 4.0. Comme ce dernier repose sur le standard Thunderbolt, il utilise le même connecteur que ce dernier, à savoir l’USB Type C. Or, tous les ports USB Type C ne sont pas forcément des ports USB 4.0. Pour ce cas précis, pas le choix : il faudra vérifier la fiche technique de votre PC pour savoir ce qu’il en est.

Voici un tableau récapitulatif qui résume tout ce que nous venons de voir :

Standard Autres noms utilisés Vitesse de transfert maximale (bits)

Vitesse de transfert maximale (Mo)

Couleur USB 2.0 / 480 Mbit/s 60 Mo/s noir USB 3.1 Gen 1 USB 3.0, USB 3.2 Gen 1

5 Gb/s 625 Mo/s bleu USB 3.1 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 1,25 Go/s violet ou turquoise USB 3.2 Gen2x2 / 20 Gb/s 2,5 Go/s rouge USB 4.0

/

40 Gb/s 5 Go/s port USB Type C

Et voilà, vous avez toutes les cartes en main pour transférer de gros fichiers et dossiers le plus rapidement possible. Pour maximiser encore plus vos performances, choisissez un appareil de stockage performant, avec une grande vitesse d’écriture, ainsi qu’un bon câble pour relier les deux.