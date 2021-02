Télécharger Shazam APK gratuit sur Android

Shazam est une application qui vous permet de retrouver le titre d’une chanson, le nom d’un artiste ou d’un album à partir d’un extrait de musique que vous entendez à la radio, à la télévision ou dans un magasin. Rapide et facile à utiliser, cette application peut être téléchargée gratuitement sur votre appareil mobile ou votre ordinateur.

Qu'est ce que Shazam

Shazam est une application de reconnaissance musicale lancée en 2002 par la firme londonienne Shazam Entertainment Limited. Il s’agissait, dans sa première version, d’un service d’identification musicale par SMS. Rachetée par Apple en 2017, puis officialisée en 2018, Shazam est devenue l’une des rares applications qui permettent de retrouver, en quelques secondes, un morceau de musique à partir d’un extrait de celui-ci.

Le succès de Shazam auprès des internautes ne s’est pas fait attendre. En 2014, alors que l’application était encore payante, celle-ci a enregistré près de 20 millions de requêtes par jour et a même franchi la barre des 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. Depuis son rachat par Apple et sa mise à disposition gratuitement pour le public, l’application séduit toujours autant les mélomanes.

Aujourd’hui, le service proposé par Shazam est accessible en version mobile pour smartphone ou tablette, et en version desktop sur Mac et Windows.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Shazam ?

Shazam est une application conviviale et facile à utiliser. Lorsque vous entendez un morceau dont vous voulez retrouver le titre, il vous suffit de lancer l’application et d’activer le bouton central d’enregistrement. Vous pouvez alors rapprocher votre appareil de la source pour mieux intercepter le son.

Après quelques secondes de traitement, le service effectue la correspondance de l’enregistrement avec sa base de données musicale puis affiche les résultats dans la fenêtre principale de l’application. Les informations qui vous seront accessibles sont le titre de la chanson, l’artiste principal, ceux qui ont collaboré ainsi que toutes les reprises du morceau.

Cela dit, Shazam va bien au-delà de ça, l’application est aussi capable de retrouver le clip vidéo ainsi que les paroles d’une chanson. Elle vous permet également de suivre l’actualité d’un artiste comme ses prochaines sorties d’album, ses futures dates de tournée ou même les vidéos de ses concerts.

À travers la fonctionnalité « Découvrir », l’algorithme de la plateforme peut identifier vos styles de musique et le programme peut même vous recommander de nouveaux morceaux ou de nouveaux artistes à suivre. Par ailleurs, l’application peut vous proposer une liste de lecture quotidienne à partir des artistes que vous avez suivis. Vous pouvez alors télécharger les morceaux que vous appréciez en les achetant sur les plateformes en ligne du type de Deezer, Google Play Musique ou Spotify.

Avec un compte Shazam, vous aurez accès à votre historique de musique et le menu TOP de l’application vous présentera la liste des titres les plus populaires dans le monde. Vous pourrez alors partager vos morceaux préférés avec vos amis, sur les réseaux sociaux ou utiliser le moteur de recherche de l’application pour retrouver les titres, les artistes et les paroles de chanson qui vous intéressent.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Shazam ?

Les fonctionnalités apportées par la nouvelle version de Shazam sont nombreuses. Tout d’abord, il vous est maintenant possible d’utiliser l’application en mode hors connexion. Le système d’empreinte numérique de l’application vous permet de reprendre la recherche une fois que l’accès à Internet rétabli.

Shazam permet désormais de reconnaître une chanson même lorsque vous portez des écouteurs. Il n’est donc plus nécessaire de rapprocher le micro de l’appareil de la source de la chanson. Encore mieux, le service autorise actuellement l’identification d’un morceau provenant d’une autre application de votre appareil.

En vous aidant du mode Auto Shazam, vous pouvez dorénavant activer l’application en tâche de fond et donc continuer à découvrir des chansons même quand vous quittez l’application. L’appli vous alertera dès que les informations sur ledit morceau seront retrouvées.

Le service proposé par Shazam vous permet d’activer la reconnaissance visuelle via la caméra de votre appareil. Vous pourrez ainsi analyser les magazines ou les affichages munis du logo de Shazam. Des expériences inédites en réalité augmentée seront également à votre portée. Pour ceux qui ne souhaitent plus être dérangé par les offres publicitaires dans l’application, la version premium dénommée Shazam Encore est disponible gratuitement sur l’App Store.

Le principe de Shazam est simple et complexe à la fois. L’application associe un code unique à chaque chanson et lorsque vous lancez une identification, l’échantillon enregistré est décomposé puis transformé en code. Le service effectue alors une comparaison du code de l’échantillon avec les codes enregistrés dans sa base de données afin d’identifier les similitudes.

Lors de la décomposition, la plateforme ne s’intéresse qu’aux passages les plus intenses d’une chanson. À chacun de ces pics, l’application retient la fréquence (intensité du son) et le timecode (temps écoulé depuis le début de la chanson) pour créer une sorte de marqueur. L’ensemble des marqueurs forme l’empreinte numérique de l’échantillon que vous aurez enregistré.

Shazam parcourt alors sa base de données à la recherche des chansons possédant les mêmes marqueurs que l’échantillon enregistré. En général, puisque chaque morceau dans la base de données est une œuvre originale, une empreinte tirée d’un échantillon ne se retrouve que dans trois morceaux au maximum. L’appli considère alors qu’il a retrouvé la bonne chanson lorsque deux empreintes correspondent.

Toutefois, pour prendre en compte les défauts divers comme les bruits de fond, la comparaison ne se fait pas au niveau de l’empreinte, mais plutôt au niveau des marqueurs. Plus il y aura donc de marqueurs identiques entre un échantillon et une chanson de la base de données, plus l’application considérera qu’il aura retrouvé la chanson originelle.

Bien que le système soit ingénieux, ses caractéristiques empêchent toutefois Shazam d’identifier et de retrouver les morceaux joués « en live » ou que l’on aurait sifflés ou fredonnés. Seuls les morceaux enregistrés en studio sont comparables.

Pour obtenir l’application Shazam sur mobile, vous pouvez soit vous rendre dans l’App Store, soit aller dans le Play Store. La dernière version de l’application est disponible gratuitement sur ces deux plateformes. Toutefois, pour bénéficier pleinement de l’expérience, votre appareil (smartphone, tablette) nécessite de tourner au moins sur iOS 12.0 ou Android 6.0.

Il vous est également possible d’obtenir Shazam si vous possédez une montre connectée Apple Watch ou un Android Wear OS. Il vous suffira de vous rendre sur le site officiel d’Apple et de vous assurer que la configuration minimale du système d’exploitation est watchOS 5.0 pour Watch et Android 6.0 pour Wear.

En vous rendant sur App Store, vous pouvez obtenir Shazam pour les ordinateurs fonctionnant sous macOS 10.12. La version PC de Shazam pouvait être téléchargée sur Windows Store pour les appareils fonctionnant sur Windows 8 ou plus. Toutefois, il semblerait que l’application ne soit plus disponible sur Windows.

Quelles sont les meilleures alternatives à Shazam ?

Il existe plusieurs alternatives à Shazam disponibles sur Internet.

SoundHound

Le haut de la liste est tenu par SoundHound, le concurrent direct de Shazam. Tout comme ce dernier, il permet de reconnaître et d’accéder aux informations sur les chansons que vous entendez. SoundHound permet en plus de commander vocalement le lancement de l’application en demandant « Ok Hound, quelle est cette chanson ? ». De plus, vous pouvez demander vocalement les informations sur un artiste qui vous intéresse. Tout comme Shazam, SoundHound est disponible gratuitement dans le Play Store et dans l’App Store.

Genius

En deuxième position se trouve l’américain Genius. Cette application est capable d’identifier une chanson à partir d’un extrait, mais elle peut également afficher les paroles et le clip officiel du morceau. La fonctionnalité de partage sur les réseaux sociaux est également disponible dans Genius et l’application est téléchargeable gratuitement sur Android et iOS.

Musixmatch

La troisième marche du podium est attribuée à Musixmatch, la plateforme italienne de recherche et de partage de paroles. Bien qu’étant surtout un lecteur de musique, cette application est capable de reconnaissance musicale tout comme Shazam. L’utilisation de l’application est un jeu d’enfant, il suffit de cliquer sur le bouton « Identifier les paroles » pour que l’outil retrouve la chanson pour vous. Tout comme ses concurrents, Musixmatch est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et sur le Play Store.

MusicID

On terminera cette liste par l’application MusicID. C’est la concurrente la plus sérieuse de Shazam et elle a un grand avenir devant elle. La fonctionnalité d’identification de MusicID est une des plus rapides du moment, de plus, le niveau de détails fourni dans les résultats d’une identification est excellent. L’application est même capable de retrouver des vidéos YouTube de chansons similaires et son interface offre un compromis idéal des fonctionnalités les plus pratiques pour l’utilisateur. MusicID, tout comme Shazam, est totalement gratuit et disponible pour les appareils fonctionnant sous Android ou iOS.