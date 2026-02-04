Proton VPN passe à l’offensive avec une offre abordable pour protéger votre confidentialité en ligne

Proton VPN lance une offre de choc et propose jusqu'à 70% de réduction sur son abonnement. Cette offre à durée limitée est une excellente occasion pour protéger votre confidentialité et contourner les restrictions en ligne, le tout à petit prix.

Découvrir l'offre Proton VPN

En ce mois de février, Proton VPN repasse à son prix du dernier Black Friday. Il s'agit donc d'une offre généreuse, mais limitée dans le temps. Grâce à une réduction de 70%, ce VPN qui figure parmi les meilleurs du marché, vous permet de protéger votre vie privée en ligne, de masquer votre adresse IP ou encore de contourner les blocages de contenus basés sur la géolocalisation.

Un VPN fiable à petit prix

Normalement proposé à 9,99 € par mois, Proton VPN s'affiche ainsi à 2,99 €. Pour profiter de ce prix, vous devez opter pour un engagement de 2 ans. Cela tombe bien, puisqu'un VPN est un outil de cybersécurité qui s'utilise au quotidien, à l'instar des antivirus. Vous payez donc 71,76 € en une fois, pour 24 mois de service.

Si vous préférez l'abonnement d'un an, celui-ci est à 3,99 €, soit à 47,88 € pour 12 mois. Cela représente une réduction de 60% par rapport au prix mensuel.

Les atouts de Proton VPN

Proton VPN est édité par Proton AG, connu pour sa solution Proton Mail, l'un des tout premiers services de messagerie chiffrée de bout-en-bout. L'entreprise bénéficie d'une bonne cote de confiance dans le domaine de la confidentialité en ligne, d'autant plus que son siège est en Suisse, qui reste à ce jour un pays respectueux de la vie privée des internautes.

Proton VPN offre par ailleurs des débits confortables. Il dispose de plus de 15 000 serveurs dans pas moins de 125 pays. L'utilisateur peut donc se connecter virtuellement depuis quasiment n'importe où dans le monde. Le VPN dispose de plusieurs serveurs compatibles avec le streaming et le P2P. Il s'appuie par ailleurs sur des protocoles sécurisés comme WireGuard, apprécié pour sa rapidité, mais aussi OpenVPN.

Pour le reste, l'abonnement Proton VPN vous permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités supplémentaires, en plus du VPN de base. Vous profitez notamment d'un gestionnaire de mot de passe multiplateforme, de 5 Go de stockage Proton Drive, ainsi qu'un accès limité au service Proton Mail (version gratuite). L'application intègre également d'autres fonctionnalités telles qu'un bloqueur de publicité et une protection contre les logiciels malveillants.