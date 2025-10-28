Cette portion d’autoroute française va recharger les voitures électriques sans fil, plus vite qu’un Superchargeur Tesla

Cela peut sembler futuriste, mais c’est déjà une réalité. Une portion d’autoroute française permet désormais de recharger un véhicule électrique sans même s’arrêter. Et la puissance obtenue dépasse celle de la plupart des bornes rapides actuelles.

L’idée de recharger sa voiture en roulant ressemblait encore à de la science-fiction il y a peu. Pourtant, la France vient d’ouvrir la première portion d’autoroute au monde capable de le faire réellement. Située sur l’A10, au sud-ouest de Paris, cette section expérimentale montre que la recharge sans fil pourrait bientôt devenir une alternative sérieuse aux arrêts prolongés sur les aires de service.

Le projet, mené par VINCI Autoroutes et la société israélienne Electreon, repose sur un système d’induction intégré directement sous la chaussée. D’après les tests réalisés par l’Université Gustave Eiffel, la route peut fournir une puissance moyenne de plus de 200 kW, avec des pics dépassant les 300 kW. À titre de comparaison, un Superchargeur Tesla V3 délivre 250 kW au maximum. Autrement dit, cette route expérimentale est déjà plus performante que la majorité des bornes fixes actuellement installées.

La France teste la première autoroute capable de recharger les voitures électriques en roulant

Quatre véhicules équipés du matériel nécessaire testent actuellement cette technologie : une voiture, un utilitaire, un bus et un poids lourd. Pour les camions électriques, l’enjeu est immense. En rechargeant tout en roulant, ils pourraient se contenter de batteries plus petites, donc moins coûteuses et moins gourmandes en métaux rares. Ce système pourrait ainsi accélérer la transition énergétique du transport routier, tout en réduisant la pression sur les matières premières.

Selon VINCI Autoroutes, le revêtement de cette portion expérimentale est conçu pour résister à plusieurs décennies d’usure. L’objectif, à terme, serait d’étendre la technologie à d’autres axes majeurs du pays. Si le test est concluant, la France pourrait devenir le premier territoire à déployer la recharge dynamique à grande échelle. On peut même imaginer une Renault 5 E-Tech capable de traverser le pays sans jamais s’arrêter pour recharger. Une avancée prometteuse pour les véhicules électriques, qui n’auraient plus besoin de faire le plein d’énergie de façon classique.