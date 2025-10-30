Voitures électriques : les cybercriminels ciblent les bornes de recharge, voici comment vous protéger

De plus en plus de cyberattaques visent les bornes de recharge pour véhicules électriques. Face à cette menace, il est important d'adopter les bons réflexes dès maintenant.

Environ 6 millions de véhicules 100 % électriques en circulation dans l'Union européenne. Voilà les derniers chiffres d'Eurostat. Pour atteindre un tel parc automobile propre, il a fallu mettre les bouchées doubles notamment en terme d'infrastructures de recharge. Encore difficiles à trouver il y a quelques années, les bornes font désormais partie du paysage dans de nombreuses villes et route du Vieux continent. Ce n'est pas encore le cas partout, mais on s'en approche.

Malheureusement, il n'y a pas que les conducteurs de wattures qui s'intéressent à leur développement. Les bornes de recharge sont de plus en plus souvent la cible des cybercriminels. Miio, entreprise spécialisée du secteur, profite du mois de Sensibilisation à la Cybersécurité pour rappeler cet essor dont on se passerait bien. C'est également l'occasion de rappeler ce que l'on peut faire pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les escrocs.

Comment se protéger des arnaques à la borne de recharge pour voiture électrique

L'une des combines les plus connues consiste à coller de faux QR code sur les bornes. La victime pense scanner celui permettant de payer la recharge, mais il confie son argent et ses données à un pirate. Le mieux à faire est de toujours lancer la recharge depuis l'application officielle de l'opérateur dont vous utilisez l'infrastructure. Vérifiez également l'adresse du site sur lequel vous vous apprêtez à effectuer un paiement.

Parfois, l'équipementier lui-même est touchée par une cyberattaque. À votre niveau, surveillez régulièrement les moyens de paiement enregistrés pour vos recharges et contactez immédiatement votre banque en cas de mouvement suspect. Enfin, privilégiez autant que possible la connexion mobile de votre smartphone quand vous êtes à la station. Évitez de vous connecter à un réseau Wi-Fi public par exemple, susceptible d'être contrôlé par des hackers. De quoi assurer que la recharge reste “simple et sûre” comme le résume Miio.