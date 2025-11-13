Jusqu’à présent en Europe, les colis venus de l’étranger d’une valeur de moins de 150 € étaient exonérés de droits de douanes. Cette mesure sera bientôt de l’histoire ancienne : la Commission européenne, à l’initiative de la France, vient d’approuver son abandon pour 2026.

À l’heure actuelle, tous les colis valant moins de 150 € qui arrivent en Europe bénéficient d’une exonération des droits de douane. Cette mesure a eu plusieurs répercussions : la croissance démesurée des sites d’e-commerce chinois, tels que Shein, Temu ou AliExpress, mais également un engorgement des douane des aéroports européens qui a triplé en deux ans.

Paris a finalement réussi à convaincre l’Union européenne (UE) de revenir sur cette exonération. Les ministres des finances des vingt-sept États membres se sont réunis à Bruxelles le 13 novembre pour approuver ce principe dès 2026. Cet accord devrait être formellement adopté le 12 décembre.

Voici pourquoi commander des « petits colis » à l’étranger va bientôt coûter beaucoup plus cher

Plusieurs arguments expliquent ces débats au sein de l’exécutif européen. En plus de l'engorgement exponentiel des douanes des aéroports européens, il y a la concurrence déloyale des sites d’e-commerce chinois menaçant la souveraineté économique de l'UE, ainsi que la question de la dangerosité, voire de l’illégalité de certains produits. L'exemple le plus emblématique est celui de Shein, qui a vendu des poupées à caractère pédopornographique, ainsi que des armes de catégorie 1 – raison pour laquelle la France a menacé le site de suspension il y a quelques jours.

L’abandon de l’exonération des droits de douane pour les petits colis était prévu dans la réforme de l’union douanière pour la mi-2028, mais l’urgence de la situation a accéléré les débats. Au total, plusieurs taxes s’appliqueraient donc en France à l’avenir :

Droits de douane : la manière de les appliquer est encore débattue, comme le soulignent Nos confrères du Monde. Si la France suggère un tarif fixe par colis, d’autres États membres militent plutôt pour un prélèvement forfaitaire en fonction du prix des produits – mais cette seconde solution présente des limites : selon l’Hexagone, les expéditeurs chinois ont pour habitude de ne pas afficher le juste prix de leurs items.

Des frais de gestion de 2 € à partir de novembre 2026, que propose la Commission européenne.

à partir de novembre 2026, que propose la Commission européenne. Une taxe franco-française qui pourrait également valoir 2 €.

Il paraît évident que ces taxes ne règleront pas tous les problèmes induits par les commandes de petits colis à l’étranger. On peut néanmoins espérer qu’elles permettront de cautériser la plaie.