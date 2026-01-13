Vous avez un appareil Amazon ? Il est sûrement déjà prêt pour l’IA Alexa+

Amazon prépare une mise à jour majeure de son assistant vocal. Baptisée Alexa+, cette version boostée par l’IA arrive sur des millions d’appareils. Et il est fort possible que le vôtre soit déjà compatible.

Lorsque Amazon a présenté Alexa+ début 2025, l’entreprise entamait enfin sa transition vers l’intelligence artificielle générative. L’assistant vocal, pionnier du genre il y a quelques années, avait perdu de sa superbe face aux nouveaux outils comme Gemini, ChatGPT ou Copilot. La firme veut donc rattraper ce retard en proposant un assistant capable de comprendre le langage naturel, d’agir de manière autonome et de mieux s’intégrer à la maison connectée.

Depuis cette annonce, Amazon a renforcé son écosystème matériel. Fin 2025, une nouvelle génération d’enceintes Echo a vu le jour, avec une meilleure qualité sonore et une intégration plus poussée de l’IA. Les Echo Dot Max, Echo Studio et Echo Show sont conçus pour tirer parti des nouvelles capacités d’Alexa+, sans pour autant rendre obsolètes les anciens modèles. Et c’est justement ce qui permet aujourd’hui à l’entreprise d’envisager un déploiement massif.

97 % des appareils Amazon peuvent déjà accueillir Alexa+

Selon Amazon lors du CES 2026, 97 % des appareils Echo vendus depuis le lancement de la gamme sont compatibles avec Alexa+. Cela représente une immense base installée, estimée à plus de 600 millions d’unités. L’entreprise affirme que des dizaines de millions d’utilisateurs ont déjà accès à la nouvelle version de l’assistant. Aucune date précise n’a été donnée pour une disponibilité complète, mais l’accès est progressivement étendu, en priorité aux abonnés Prime.

Alexa+ introduit des fonctions plus évoluées. Il est capable de créer des routines complexes sur simple commande vocale, ou de réserver un trajet ou une table de restaurant. Ce dernier peut aussi répondre à des demandes précises, sans que l’utilisateur ait besoin de formuler des mots-clés. L’assistant choisit automatiquement le meilleur modèle d’IA pour chaque tâche, parmi ceux d’Amazon ou de ses partenaires comme Anthropic.

Avec la nouvelle application Alexa, dotée d’une interface conversationnelle, l’IA d’Amazon devient accessible depuis un smartphone. L’assistant peut aussi fonctionner avec d’autres appareils comme Bee, un objet connecté récemment acquis. Ce dispositif permet de continuer à interagir par texte ou par voix. Grâce à cette approche, la société espère faire d’Alexa+ un assistant central du quotidien, à la maison comme en déplacement.