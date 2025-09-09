Google Home : des Nest Cam avec Gemini repérées en magasin avant leur présentation officielle

Google modernise la maison connectée : le lancement de son nouvel assistant, Gemini for Home, est prévu le 1er octobre et devrait s’accompagner de nouveaux appareils. Mais trois semaines avant la présentation officielle, certains produits sont déjà disponibles en magasin.

La firme de Mountain View s’apprête à faire son retour dans la course à la meilleure maison connectée. Pour cela, elle mise sur le lancement de Gemini for Home, son nouvel assistant vocal dopé à l’IA destiné à remplacer son prédécesseur, Google Assistant. Google a récemment teasé son lancement dans une publication via le compte X (ex-Twitter) @madebygoogle.

Ce tweet, composé d’une animation sur laquelle figure une Nest Cam avec un nouveau design autour du capteur et de la légende « C’est toi, Gemini ? Entre et fais comme chez toi » suggère que la sortie de Gemini for Home s’accompagnera d’au moins une nouvelle caméra connectée – probablement conçue pour mettre en valeur ses performances. Mais alors que la présentation officielle est prévue le 1er octobre, il semble que certains des nouveaux appareils soient déjà disponibles à la vente, dans au moins un magasin.

Des Nest Cam avec Gemini repérées en magasin, trois semaines avant la présentation officielle

Un utilisateur a partagé sa découverte sur Reddit : il aurait repéré dans les rayons de Home Depot les Nest Cam Outdoor de troisième génération, mais aussi un Nest Thermostat. Sur leur boîte est indiqué « avec Gemini », une mention qui était absente des modèles précédents.

Cette publication coïncide avec une fuite du mois dernier, qui suggérait que Google allait sortir de nouveaux produits, tous ayant comme point commun le fait d’être équipé de Gemini. Les rumeurs évoquaient une Nest Cam Indoor et la Nest Cam Outdoor de troisième génération, chacune bénéficiant d’une résolution 2K, d’un zoom jusqu’à 6x, mais aussi une Nest Doorbell, dotée d’une résolution vidéo 2K, d’un zoom, d’un stockage local en cas de coupure de Wi-Fi.

L’intégration de Gemini s’annonce comme une véritable avancée pour Google Home et ses appareils connectés. D’après nos confrères d’Android Police, les utilisateurs qui regrettent les limites de Google Assistant se plaignent surtout de problèmes avec les commandes d’éclairage ou d’un assistant incapable de comprendre et d’exécuter des commandes basiques.

Les solutions majeures apportées par Gemini devraient justement être une meilleure compréhension du contexte, des nuances et des intentions, ainsi que des interactions plus naturelles. Gemini for Home pourrait être déployé progressivement, une approche prudente qui répond aux précautions supplémentaires nécessaires à l’intégration de l’IA générative, surtout lorsqu’il s’agit de dispositif de sécurité domestique comme les Nest Cam.