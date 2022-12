Cet émulateur incroyable permet de jouer en VR à des jeux rétros dans votre chambre d’ado

EmuVR est certainement l’un des émulateurs les plus prometteurs de la décennie. Ce dernier propose en effet de plonger ses utilisateurs dans une chambre des années 90 pour y jouer directement aux jeux de cette époque. Le tout sur une vielle TV cathodique, magazines et posters en décoration. Nostalgie garantie.



Alors que les fêtes de Noël viennent de se terminer, vous avez peut-être eu l’occasion de rendre visite à vos parents et dormir dans votre ancienne chambre d’enfant. Vous y avez peut-être retrouvé de vieux joueurs, d’anciens accessoires et, qui sait, vos toutes premières consoles. Avec le temps, ces dernières ne fonctionnent peut-être plus. Et si l’on vous disait que vous pouviez rejouer à ces consoles, dans votre chambre d’enfant, entièrement en VR ?

C’est le projet fou mais pourtant bien réel d’EmuVR, un émulateur d’un tout nouveau genre. Dans sa vidéo de présentation, on découvre un émulateur entièrement en réalité virtuelle qui permet, comme n’importe quel autre, de jouer à une multitude de jeux rétro. Le twist, et non des moindres, et que le tout se passe dans une chambre tout droit tirée des années 1990. On ne fait pas mieux pour remonter dans le temps.

Sur le même sujet — Pokémon Ecarlate/Violet : un utilisateur fait rêver les fans avec un mod 60 FPS sur émulateur

Retournez en enfance avec EmuVR

En enfilant votre casque de réalité virtuelle, vous vous retrouvez donc au milieu de cette chambre qui propose tout un tas de consoles — réalisant au passage le rêve de votre « moi » de 10 ans — qui font tourner tous les meilleurs jeux de l’époque. Tournez la tête, et vous verrez une autre TV cathodique diffusant un dessin animé grâce à une fonctionnalité de streaming, ou encore un poster de votre célébrité préférée.

Car tout, dans EmuVR, est personnalisable à souhait. Il est donc possible, en théorie, de recréer entièrement votre chambre, les consoles en plus. Mieux encore, l’émulateur prend en charge le multijoueur en écran scindé, vous pourrez donc y inviter vos amis, comme lors de ces après-midi endiablées sur Street Fighter. En bref, c’est un véritable retour dans le passé que propose l’émulateur.

Sur le même sujet — PS4 : l’émulateur fpPS4 est capable de faire tourner son premier jeu en 3D

Pour l’heure, ce dernier est encore en phase de bêta, il est donc possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles lors de son lancement officiel. Reste qu’EmuVR fait partie de ces projets à surveiller de très près dans les prochains mois.