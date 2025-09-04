L’iPhone 17 Air dévoile son prix en avance, on s’attendait à pire

Un récent rapport de TrendForce dévoile une plutôt bonne nouvelle pour ceux qui prévoient d'acheter l'iPhone 17 Air. En effet, le prix de ce dernier ne devrait atteindre des sommets, et devrait même s'aligner sur ceux de l'iPhone 16 Plus qu'il vient remplacer. Bien entendu, tout dépend de la quantité de stockage qu'il embarquera.

Les fuites se succèdent à propos de l'iPhone 17 Air, le (plus si) mystérieux nouveau venu de la future gamme de smartphones à pomme. Celui qui prendra la place de l'iPhone 16 Plus a déjà laissé fuiter plusieurs informations à son sujet, notamment son design qui misera tout sur sa finesse. Mais alors que la date de sortie approche à grands pas, une donnée de taille reste encore inconnue : son prix. Heureusement, on peut compter sur les équipes généralement bien informées de TrendForce pour nous en dire plus à ce sujet.

Disons-le tout de suite, on s'attendait au pire. Au-delà du fait qu'Apple ne nous a pas vraiment habitué à faire baisser ses prix d'une génération à une autre, l'iPhone 17 Air semble être l'occasion idéale pour la firme de Cupertino d'introduire une nouvelle gamme de prix sur ses smartphones, très certainement plus onéreuse que l'iPhone 16 Plus. Il n'en sera finalement rien, du moins si l'on se fie au récent rapport de TrendForce.

L'iPhone 17 Air pourrait moins cher que prévu

Ce fameux rapport prévoit ainsi que l'iPhone 17 Air pourrait se vendre à partir de 1099 dollars, pour sa version 256 Go de stockage. Voici les prix annoncés par TrendfForce :

iPhone 17 Air 256 Go : 1099 dollars

1099 dollars iPhone 17 Air 512 Go : 1299 dollars

1299 dollars iPhone 17 Air 1 To : 1499 dollars

Pour rappel, voici les prix auxquels Apple a commercialisé les différentes versions de l'iPhone 16 Plus :

iPhone 16 Plus 128 Go : 1119 euros

1119 euros iPhone 16 Plus 256 Go : 1249 euros

1249 euros iPhone 16 Plus 512 Go : 1499 euros

Autant dire que l'on est bien content de voir que ces tous nouveaux iPhone tenteront quelque chose de différent par rapport à leur prédécesseur, très certainement pour viser un autre public. Une stratégie finalement peu étonnante, au vu des difficultés que rencontre Apple à vendre ses iPhone alternatifs aux traditionnels modèles standards et Pro. Notons toutefois qu'une telle “baisse” des prix se fera bien entendu au détriment de certains aspects de la fiche technique, notamment l'autonomie du smartphone.

Source : TrendForce