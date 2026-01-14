Votre smartphone Samsung pourrait devenir plus rapide grâce à ce changement qui arrive avec One UI 8.5

Votre smartphone Samsung vous semble lent ou moins fluide qu’avant ? Une mise à jour importante pourrait bientôt changer les choses. One UI 8.5 intègre une amélioration invisible mais essentielle pour gagner en réactivité.

Samsung prépare actuellement le lancement de One UI 8.5, sa prochaine interface basée sur Android 16. Elle est déjà disponible en version bêta sur certains modèles, comme le Galaxy S25. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés visuelles. On y trouve une météo animée sur l’écran de verrouillage, un mode sombre enrichi, ainsi que des suggestions boostées à l’intelligence artificielle. Tous les modèles compatibles avec One UI 8.0 devraient recevoir cette version dans les prochains mois.

Parmi les ajouts visibles, Samsung propose aussi une personnalisation poussée des animations de déverrouillage. Grâce à la dernière version de LockStar, les utilisateurs peuvent choisir différents effets visuels comme Slide, Expand ou Ripple. La luminosité de l’écran Always On Display devient également réglable manuellement, ce qui permet d’économiser de la batterie ou d’augmenter la lisibilité. Ces options visent à améliorer le confort d’usage. Mais une nouveauté plus discrète pourrait surtout améliorer la vitesse de votre téléphone.

Samsung met à jour le cœur du système dans One UI 8.5 pour améliorer la fluidité des smartphones

Au-delà des nouveautés visuelles, One UI 8.5 apporte aussi un changement important, mais invisible pour les utilisateurs. Samsung a mis à jour le système central qui fait tourner le téléphone. Selon le leaker Ice Universe, la version bêta installée sur le Galaxy S25 Ultra utilise une version plus récente du noyau Linux, qui passe de 6.6.77 à 6.6.98. Ce changement technique, bien que discret, améliore la réactivité du smartphone et rend l’interface plus fluide.

Toujours d’après Ice Universe, cette mise à jour améliore la fluidité des animations, la précision tactile et la vitesse globale de l’interface. Le système gère mieux les ressources, ce qui pourrait aussi prolonger l’autonomie sur certains modèles. Le nouveau kernel sera intégré à la prochaine bêta 4 de One UI 8.5, attendue d’ici la fin du mois. Le déploiement global devrait suivre, en parallèle du lancement du Galaxy S26. Grâce à cette optimisation invisible, de nombreux smartphones de Samsung pourraient gagner en réactivité, sans changer de matériel.