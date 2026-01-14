Déverrouiller votre smartphone Samsung ne sera plus jamais pareil grâce à One UI 8.5

Samsung peaufine encore l’apparence de son interface avec la mise à jour One UI 8.5. Cette fois, c’est l’écran de verrouillage qui gagne en style. Les animations de déverrouillage deviennent enfin personnalisables et visuellement bluffantes.

Samsung prépare actuellement le lancement de One UI 8.5, sa prochaine surcouche logicielle basée sur Android 16. Déjà disponible en version bêta sur certains modèles comme le Galaxy S25, cette mise à jour sera progressivement déployée sur une large gamme d’appareils. Elle apporte plusieurs améliorations notables, comme une météo animée sur l’écran de verrouillage, un mode sombre enrichi et des suggestions contextuelles boostées à l’IA. Selon les dernières informations, tout appareil compatible avec One UI 8.0 devrait aussi recevoir cette version intermédiaire.

Mais la nouveauté la plus marquante de One UI 8.5 concerne l’animation de déverrouillage. Avec la dernière version de LockStar (v8.5.00.8), intégrée à la mise à jour, Samsung introduit un système entièrement personnalisable pour cet effet visuel. C’est une première sur les smartphones Galaxy.

One UI 8.5 permet de personnaliser entièrement l’animation de déverrouillage sur les smartphones Samsung

L’animation de déverrouillage devient enfin personnalisable sur les smartphones Galaxy. Grâce à One UI 8.5, les utilisateurs peuvent donc choisir différents effets visuels comme Slide, Expand, Spread, Wave ou Ripple. Il est ainsi possible d’appliquer un style différent selon ses préférences, avec un rendu plus fluide ou plus dynamique. Chaque transition peut être modifiée en ajustant la vitesse, la direction, la déformation ou le comportement du mouvement. Cette nouveauté est issue de la dernière version de LockStar, repérée par Tarun Vats, et disponible uniquement sur les appareils compatibles avec la mise à jour.

Une autre nouveauté plus discrète concerne la gestion de l’écran Always On Display. LockStar permet désormais de régler manuellement la luminosité, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Jusqu’ici, cette fonction s’adaptait automatiquement selon la lumière ambiante, sans intervention possible de l’utilisateur.

Avec la mise à jour One UI 8.5, ceux qui possèdent un modèle doté d’un AOD plein écran, comme les Galaxy S24 ou S25, peuvent enfin ajuster la luminosité selon leurs besoins. Cela permet de préserver l’autonomie de la batterie dans les environnements sombres ou d’améliorer la lisibilité lorsque la lumière ambiante est forte.