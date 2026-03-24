Votre Pixel Watch compte deux fois vos pas et vos calories ? Voici la solution

La dernière mise à jour des Pixel Watch peut déclencher un bug dans le comptage des pas et des calories. Plutôt que de tout diviser par deux chaque fois que vous cherchez l'information, voici une solution provisoire.

Il n'y a pas que les mises à jour des smartphones Pixel qui déclenchent des bugs, celles des Pixel Watch peuvent le faire aussi. Encore que là, il est un peu plus difficile d'affirmer avec certitude si le dernier patch est entièrement responsable. Toujours est-il que le problème dont il est question ici est apparu juste après la mise à jour de mars 2026. Impossible de le manquer : il double le nombre de pas que vous faites chaque jour et les calories que vous brûlez.

Un internaute raconte sur Reddit : “Je n'ai fait qu'environ 7 000 pas hier, mais ma Pixel Watch 4/Fitbit m'ont indiqué que j'avais brûlé plus de 11 000 calories, ce qui est évidemment impossible, vu que je ne suis pas littéralement en feu et que je n'ai pas couru trois ou quatre marathons hier tout en travaillant à mon bureau“. Plusieurs utilisateurs viennent confirmer la présence de ce bug, qui parfois ne va pas doubler, mais diminuer fortement les mesures effectuées.

Comment résoudre le bug du double comptage des pas et calories sur Pixel Watch

Google n'a pas encore publié de correctif officiel. Cela n'empêche pas d'agir sur l'application Fitbit, celle qui calcule les données erronées. La solution est heureusement simple : il faut vider le cache du programme à la fois sur la montre et sur le smartphone associé. Sur la Pixel Watch, cela se passe dans Paramètres > Applications et notifications > Informations sur les applications > Applications système > Fitbit > Infos sur l'appli > Vider le cache.

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Côté smartphone, direction l'application Paramètres > Fitbit (appuyez sur Voir toutes les applis si elle n'apparaît pas) > Espace de stockage et cache > Vider le cache. Redémarrez ensuite les deux appareils et le comptage devrait revenir à la normale. Les différents témoignages montrent qu'il n'est pas nécessaire d'effacer les données de l'application en plus.